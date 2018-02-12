قال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري علي موسى الموسى اثــــر الافصاح عن البيانات المالية للسنة المنتهيــة بنهاية ديسمبر 2017 إن البنك التجاري الكويتي يتميز بارتقاء مؤشر الربحية، فمعدل الربحية قد حقق نتائج متميزة ، وهذا أمر طبيعي ، حيث لم يكن من أهداف الإدارة في عام 2017 السعي لتحقيق النمو في الأصول بقدر ما هو لتحسين معدلات الربحية. وقد حقق البنك أرباحاً صافية قدرها 55.4 مليون دينار للعام المنتهي في 31 ديسمبر2017 مقارنة بربحية صافية بلغت 50.4 مليون دينار في نهاية العام 2016 وبنسبة نمو 10.0%. وبلغت ربحية السهم 33.9 فلس مقارنة بربحية بلغت 30.8 فلس في نهاية العام الماضي. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية (18%) بواقع 18 فلس للسهم الواحد و(10%) أسهم منحــة بعــدد 10 أسهم لكل 100 سهم ، مقارنة بتوزيعات نقدية (15%) بواقع 15 فلس للسهم الواحد و(10%) أسهم منحة بعدد 10 أسهم لكل 100 سهم في نهاية العام الماضي.

وتعقيباً على النتائج المالية التي حققها البنك ، قال الموسى أن البنك شهد نمواً قوياً في كافة قطاعات أنشطة أعماله الأساسية، إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 10.4% وكذلك ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7.8%. و بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك مقابل محفظة التسهيلات الإئتمانية 137 مليون دينار كويتي. وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض 0.53% وهي أقل نسبة على مستوى البنوك الكويتية. كما استرد البنك 32 مليون دينار كويتي من الديون المشطوبة خلال عام 2017 وبالجملة فقد استرد البنك 138 مليون دينار خلال 6 سنوات ماضية. كما شهد البنك نمو في حقوق المساهمين والتي كانت 604 مليون دينار في عام 2016 وأصبحت في 655 مليون دينار في عام 2017 أي بنمو 8.5%

ولقد عملت إدارة البنك على تطوير أساليب تأدية خدماتها المصرفية وجعلها أكثر أمنا وأسرع أداء ، وذلك تحت نظام الخدمة الذاتية والتي طورتها الأجهزة المعنية بأنظمة تكنولوجيا المعلومات. ولقد أبدى الجانب الأكبر من عملائنا عن رضاهم على أسلوب تأدية الخدمة الذاتية. كما تم إدخال مجموعة من الخدمات الالكترونية المرنة مثل، أجهزة السحب والإيداع الذكية. وإن العمل جار على قدم وساق لتطوير أنظمة الحاسب الآلي مع التركيز على الجوانب الأمنية.

واختتم حديثه متوجهاً بالشكر والتقدير إلى مساهمي البنك التجاري الكويتي وعملائه والعاملين فيه والسلطات الرقابية لدعمهم المستمر، مؤكداً أن إدارة البنك مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تعني بالمحافظة على مصالح البنك ومساهميه وكافة الأطراف ذات العلاقة بالبنك.