البنك الدولي: المنطقة غير مهيأة للثورة الصناعية الرابعة

اكد الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي في البنك الدولي، أن البنك متخوف جداً من عدم مواكبة الدول العربية للثورة الصناعية الرابعة، والتي ستغير مفاهيم الحياة والاتصال وأساسيات الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذه الثورة ليست بعيدة إنما قادمة في غضون سنوات قليلة.
وقال في مقابلة مع “العربية” على هامش منتدى الاقتصاد المعرفي في الكويت: “سنتخلف كثيراً إذا لم نواكب الثورة الصناعية الرابعة”.
وأضاف أن البنك الدولي متخوف جدا لأننا غير مهيئين للمواكبة ونفتقد لكل شيء تقريباً، من بنية تحتية وتشريعات وتمويل ومناهج التعليم.
وأشار المدير التنفيذي في البنك الدولي إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستغير مفاهيم الحياة والاتصال وأساسيات الاقتصاد، وستكسر جميع الحدود.
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