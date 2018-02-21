أعلن البنك الأهلي المتحد عن نجاح حملة “استثمارك ذهب” التى أطلقها البنك لمكافأة عملاء وديعة الوكالة طويلة الأجل “الخير” في جذب المزيد من العملاء الجدد فضلا عن الإقبال الكبير وردود الفعل الإيجابية من قبل العملاء.

تقدم الحملة لعملاء البنك الأهلي المتحد فرص لدخول السحب على عشر جوائز قيمة من الذهب عند فتح وديعة الخير طويلة الأجل لفترة سنة وأكثر. وتبلغ قيمة الجائزة الأولى كيلو ذهب والجائرة الثانية نص كيلو ذهب والجائزة الثالثة ربع كيلو ذهب. اما الجائزة الرابعة إلى العاشرة فهي 100 جرام ذهب حيث تستمر الحملة حتي 28 فبراير 2018 وسوف يتم السحب وإعلان الفائزين في 20 مارس 2018.

كما تقدم الحملة للعميل فرصة دخول السحب لكل 10,000 جديدة تودع لمدة سنة وفرصتين عند تثبيتها لسنتين وثلاث فرص عند تثبيتها لثلاث سنوات.

وبهذه المناسبة أفاد رئيس الفروع فى البنك الأهلي المتحد عامر نجم إننا في البنك الأهلي المتحد نحن سعداء للغاية بالنجاح اللافت الذى حققته هذه الحملة ..

الجدير بالذكر أن وديعة “الخير” من البنك الأهلي المتحد تقدم واحد من أفضل العروض الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

حيث أصبح الآن بإمكان العملاء الحصول على أرباح تنافسية عالية بنسبة 2.75% سنويا مع وديعة الوكالة الثابتة لمدة ثلاث سنوات ، كما توفر الوديعة 3 فترات استثمارية “سنة، سنتين وثلاث سنوات” بحد أدنى للإيداع وهو 10,000 دينار. ويتم إيداع الأرباح للعميل عن طريق دفعات الشهرية تودع بحساب العميل. وتمنح الوديعة العميل إمكانية كسرها قبل موعد استحقاقها مع تطبيق شروط وأحكام احتساب الأرباح في حالة كسر الودائع.