البنك الوطني أقام مهرجان الأطفال السنوي في بيت عبدالله

نظّم بنك الكويت الوطني مهرجانه السنوي المخصص للأطفال في «بيت عبد الله»، وذلك في إطار مبادراته الاجتماعية الخاصة بدعم الأطفال وتوفير كافة السبل الممكنة لدعمهم خلال رحلة علاجهم.

تخلل المهرجان برنامج حافل بالنشاطات والعروض المسلية، حضره رئيس الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في (بيت عبدالله) الدكتور هلال الساير ومديرة ومؤسسة «بيت عبدالله» لرعاية الأطفال مارغريت الساير.

,يأتي تنظيم هذا المهرجان انطلاقاً من حرص البنك على المشاركة في كل ما من شأنه توفير الدعم للأطفال الذين هم بحاجة دوماً للفرح والتزاماً بالنهج المتأصل لديه في خدمة المجتمع، وسيواصل تقديم الدعم اللازم للأطفال من أجل توفير الحياة الأمثل التي يستحقونها.

وتخلل المهرجان برنامج ترفيهي من خلال العروض المسلية والفعاليات الاستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال الذين شاركوا مع عائلاتهم وقضوا وقتاً ممتعاً.