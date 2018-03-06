البنوان: الثلاثية طموح طائرة كاظمة

كتب – خالد العنزي:

كرم مجلس ادارة نادي كاظمة، الفريق الاول للكرة الطائرة، بمناسبة حصوله على لقب الدوري الممتاز الشهر الماضي، بحضور رئيس النادي اسعد البنوان وامين السر يوسف بوسكندر ومدير اللعبة مشعل العتيبي والجهازين الفني والاداري واللاعبين، واقيم الحفل اول من امس بديوانية النادي.

من جانبه، حث اسعد البنوان اللاعبين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الثلاثية بالموسم الحالي (دوري وكأس وسوبر)، وشكر اللاعبين والجهازين الفني والاداري على ما بذلوه خلال منافسات الممتاز حتى احراز اللقب، منوها الى ان ادارة النادي دعمت الفريق ولا تزال حتى يستمر «البرتقالي» بحصد الالقاب كما تعودوا عليه في السنوات الماضية.

بدوره، أكد مشعل العتيبي مدير اللعبة، ان ادارة النادي داعم كبير لفرق الطائرة وهو ما جعل مكانة الفرق كبيرة في سلم الترتيب بدوريات المراحل السنية.

وبين ان ثقته كانت ولا تزال كبيرة باللاعبين والجهاز الفني وان احراز لقب الممتاز ما هو الا بداية لحصد المزيد من الالقاب، مثمناً بالوقت ذاته تكريم ادارة النادي للفريق وهو ما يستحقونه.

أما مدرب الفريق الصربي الكسندر، فقد اشار الى ان تحقيق لقب الدوري لم يكن بالامر الهين، بل جاء بعد عمل طويل ودؤوب وجهد مضاعف من قبل اللاعبين في ظل منافسة قوية من الكويت والقادسية منذ بداية الموسم.

وأكد ان تكريم اللاعبين لاعطاءهم دفعة معنوية كبيرة قبل الدخول بمنافسات كأس الاتحاد والتي ستنطلق يوم 12 الجاري والتي تحتاج الى المزيد من العمل والتركيز سواء بالتدريبات اليومية او المباريات التي ستقام بنظام خروج المغلوب.

يذكر ان طائرة «البرتقالي» كانت قد حققت لقب الدوري الممتاز بفوزها على الكويت في اللقاء النهائية بثلاثة اشواط لشوطين.