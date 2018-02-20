البنوك تُعطل أعمالها الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة الأعياد

أعلن الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي أن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يومي الأحد والاثنين المقبلين باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.
وقال الحساوي في بيان صحفي صادر عن اتحاد المصارف أمس إن البنوك سوف تعاود العمل يوم الثلاثاء المقبل بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
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