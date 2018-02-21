كتب – محمود شندي:

عاد المؤشر السعري لبورصة الكويت الى الارتفاع من جديد خلال جلسة الامس بصورة محدودة بواقع 20.7 نقطة ليستقر عند مستوى 6701.3 نقطة وذلك بدعم من عمليات الشراء النشطة والانتقائية على بعض الاسهم القيادية وخصوصا في قطاع البنوك بالاضافة الى التداولات المضاربية النشطة على الاسهم الرخيصة، فيما لعبت بعض الاسهم الخاملة دورا كبيرا على مسار المؤشر في نهاية الجلسة.

وجاء ارتفاع المؤشر السعرى امس ليستعيد من جديد حاجز 6700 نقطة وذلك بعد ان فقده عقب 4 جلسات من التراجع وذلك بدعم من التداولات النشطة على الاسهم القيادية وخصوصا في القطاع البنكى حيث عاد الزخم والنشاط من جديد على تلك الاسهم مع اقتراب الجمعيات العمومية واقرار التوزيعات المالية للارباح وهو الامر الذى عزز الطلب على تلك الاسهم من المتداولين.

ونتيجة عمليات الشراء النشطة على الاسهم القيادية ارتفعت معدلات السيولة بنحو 2.5 مليون دينار بما يعادل 27.7 % لتبلغ 11.5 مليون دينار وهو ما يعكس حالة النشاط والزخم على الاسهم القيادية والتي دائما ما تلعب دور المحرك الرئيسى للسوق وتؤثر بصورة كبيرة السيولة ، ومن المتوقع ان تستمر معدلات السيولة عن مستوياتها الحالية حتى تبدأ التوزيعات المالية للشركات عن ارباحها المالية.

وشهدت جلسة الامس تباينا في ادائها حيث جاءت بداية الجلسة على استقرار وهدوء نتيجة تعادل القوى البيعية والشرائية ثم جاءت الضغوط البيعية القوية على الاسهم الرخيصة لتدفع المؤشر الى الانزلاق والتراجع بصورة واضحة دون حاجز 6700 نقطة الا ان المؤشر عاد الى تقليص جزءا كبيرا من خسائره في نهاية الجلسة حتى جاءت تداولات المزاد لتعكس المسار نحو الارتفاع في نهاية الجلسة.