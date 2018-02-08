المتداولون يترقبون مجموعة تطورات أهمها عملية خصخصة البورصة وتقسيم السوق خلال الفترة المقبلة

كتب – محمود شندي:

شهدت تداولات البورصة خلال الاسبوع الماضي تراجعات جماعية في المؤشرات نتيجة التاثر من الانهيارات القوية والحادة التي شهدتها الاسواق المالية العالمية وخصوصا الاسواق الاميركية والاسيوية، حيث تأثر السوق الكويتي وشهد موجة من التخارجات القوية والحادة على معظم الاسهم وهو ما قاد المؤشرات الى التراجع.

وجاءت التراجعات التي تكبدها السوق خلال الاسبوع الماضي كردة فعل نفسية من حالة الهلع التي ضربت الاسواق خلال الاسبوع الماضي بدون ان يكون لها اسباب واقعية لاسيما في ظل استمرار اعلان البنوك والشركات عن تحقيقها نموا في ارباحها خلال 2017 وهو الامر الذي انعكس على القيمة السوقية للبورصة بالتراجع بنحو 161 مليون دينار لتبلغ 28 مليار دينار.

وشهدت مؤشرات البورصة تراجعا حيث تراجع المؤشر السعري 30.7 نقطة بواقع 0.4% ليستقر عند مستوى 6654.5 نقطة نتيجة الضغوط على الكثير من الاسهم الرخيصة فيما تراجع المؤشر الوزني 2.5 نقطة بواقع 0.6% ليستقر عند مستوى 410.3 نقطة فيما تراجع مؤشر كويت 15 بنحو 1.1 نقطة بواقع 0.1% ليغلق عند 942.4 نقطة نتيجة عملية جني الارباح القوية التي شهدتها معظم الاسهم القيادية.

فيما تراجعت السيولة الأسبوعية بالبورصة بنحو 8.2 مليون دينار بما يعادل 10.7% لتبلغ 67.8 مليون دينار بمتوسط تداول يومي 13.5 مليون دينار وهو ما يعكس حالة العزوف الشرائي نتيجة المخاوف التي ضربت الاسواق المالية العالمية خلال الاسبوع الماضي وكبدت معظم الاسواق خسائر تتجاوز تريليون دولار.

وكان من الضروري ان يمر السوق بحالة من جني الارباح والتقاط الانفاس حتى يعود السوق من جديد الى الاستقرار والانطلاق الى مرحلة جديدة من الارتفاعات وذلك بعد الارتفاعات القوية على مدار 3 اسابيع متتالية قفزت بالمؤشرات بصورة قوية في شهر يناير، حيث كان من الضروري من اجل استقرار السوق ان يحدث عملية جني ارباح.

وتترقب البورصة الكثير من القرارت خلال الفترة المقبلة في مقدمتها تطبيق التقسيم الى 3 اسواق المنتظر انطلاقه في مارس المقبل، اذا ما تم الانتهاء من التجارب على ذلك النظام الجديد الذي يلاقي بعض الرفض من بعض الشركات الاستثمارية، بالاضافة الى موضوع الخصخصة بعد تواتر اخبار بفوز تحالف لشركة كامكو بمناقصة مستشار الخصخصة وهو ما يشير الى اقتراب عملية الخصخصة.

ومازالت ازمة عدم قبول الكثير من الشركات موضوع تقسيم السوق تلقي بظلالها السلبية على مسار السوق ويدفع الكثير من المتداولين الى الغياب عن الاستثمار في السوق، حيث يمثل هذا الموضوع اشكالية لبعض الشركات لاسيما التي لديها رهونات لدى البنوك وتاثير ذلك على قيمة الرهون وخصوصا الشركات في سوق المزادات.

ومن الواضح ان المحفزات في السوق مازالت مرتبطة بالنتائج المالية للشركات وخصوصا نتائج البنوك بعد اعلان الكثير من البنوك عن نتائج 2017 وتحقيقها نمو في تلك الارباح وهو الامر الذي اعاد الثقة في السوق وعزز من رغبة المستثمرين بالتجميع على بعض الاسهم للاستفادة من توزيعاتها المالية السنوية.

ومن المتوقع ان تشهد البورصة خلال الفترة المقبلة نشاطا على بعض الاسهم المدرجة لاسيما الذي ستنضم الى السوق الرئيسي وذلك لرغبة ملاكها في دعم اسهمها من اجل البقاء في السوق وعدم الانتقال الى سوق المزادات وبالتالي سيتم رفع معدل دورانها وهو ما ينعكس على حجم التداولات ومعدلات السيولة.

وبلغ حجم التداولات الأسبوعي للبورصة 472.64 مليون سهم مقابل 560.1 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 15.6% كما تقلصت السيولة الأسبوعية بالبورصة 10.7% إلى 67.8 مليون دينار مقابل 76 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة وانخفض عدد صفقات الأسبوع ليصل إلى 18.53 ألف صفقة مقابل 21.51 ألف صفقة الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 13.9% و تراجع المؤشر الوزني 2.5 نقطة بواقع 0.6% ليستقر عند مستوى 410.3 نقطة فيما تراجع مؤشر كويت 15 بنحو 1.1 نقطة بواقع 0.1% ليغلق عند 942.4 نقطة نتيجة عملية جني الارباح القوية التي شهدتها معظم الاسهم القيادية.