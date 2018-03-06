كتب – محمود شندي:

عاد المؤشر السعري لبورصة الكويت الى التراجع من جديد خلال جلسة الامس ولكن بصورة طفيفة لم تتجاوز النقطة ليستقر عند مستوى 6805.7 نقطة وذلك عقب الارتفاع القوي الذي حققه خلال جلسة امس الاول، وجاء التراجع الطفيف بعد تعديل المؤشر في النصف الاخير من الجلسة بعد ان كان متراجعا بصورة كبيرة وذلك بدعم من بعض الاسهم القيادية وبصورة انتقائية.

وشهدت جلسة الامس تلاعبات كبيرة بالمؤشر السعري حيث جاءت بداية الجلسة على استقرار وهدوء قبل ان ينزلق المؤشر بصورة حادة وقوية بنحو 216 نقطة عقب هبوط سهم ريم بشكل مفاجئ، حيث لعب السهم دورا كبيرا في انزلاق المؤشر على هذا النحو الا ان عودة السهم الى الاستقرار عادت بالمؤشر من جديد الى الاستقرار وذلك فى وقت قياسي لم يتجاوز 5 دقائق واستمر نسق الاستقرار حتى نهاية الجلسة التي شهدت عملية جني ارباح محدودة على بعض الاسهم وهو ما ادى الى تراجع المؤشر حتى جاءت تداولات المزاد لتقلص من حجم التراجعات الى ادنى من نقطة.

وجاء استقرار المؤشر السعري بصورة قوية امس وفوق حاجز 6800 نقطة في نهاية الجلسة عقب تراجعات حادة وقوية بلغت 216 نقطة بسبب الاسهم الخاملة التي مازالت تتلاعب بالمؤشر بصورة كبيرة، وهو ما يشير الى ان التداولات لا تعكس قوة في عمليات الشراء وتحول نحو الاستثمار بل تداولات محدودة على عدد صغير من الاسهم لا يمكن ان تكون ظاهرة عامة، الا ان هذا النمط من التداولات سينتهي خلال الفترة المقبلة لاسيما عقب تقسيم السوق وانشاء مؤشرات وزنية جديدة والغاء المؤشر السعري وما يصاحبه من مؤشرات إلى جانب المؤشر “كويت 15”.

ونتيجة للتداولات المتطرفة على بعض الاسهم ونشاط بعض الاسهم القيادية ارتفعت معدلات السيولة بصورة كبيرة حيث قفزت بنحو 3.3 مليون دينا ر بما يعادل 36.2% لتبلغ نحو 12.4 مليون دينار فيما كان لسهم البنك الوطني الحصة الاكبر من السيولة بنحو 2.8 مليون دينار في حين كان نصيب بيتك 1.9 مليون دينار وهو ما يشير الى ان الاسهم القيادية مازالت اللاعب الرئيسي والمحرك الاساسي للسيولة في السوق.

ويترقب السوق اعلانات الشركات عن نتائجها المالية في 2017 لاسيما ان المهلة القانونية للاعلان ستنتهي في نهاية مارس المقبل وبعدها سيتم ايقاف الشركات التي لم تعلن عن نتائجها فيما اعلنت حتى الآن 70 شركة عن نتائجها المالية من اصل 156 شركة وهب نسبة 45% من اجمالي الشركات المدرجة وتعتبر نسبة محدودة في ظل انخفاض حجم المهلة القانونية.

وتراجعت المؤشرات جماعياً بنهاية تعاملات الثلاثاء حيث أغلق السعري عند النقطة 6805.74 بخسائر طفيفة بلغت 0.17 نقطة، كما هبط الوزني وكويت 15 بنسبة 0.2% و0.03% على الترتيب وتراجعت مؤشرات 6 قطاعات يتصدرها التكنولوجيا بنحو 7%، بضغط رئيسي من هبوط سهم الأنظمة الذي تصدر تراجعات البورصة بنسبة 20% كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.75% بالتزامن مع هبوط 5 أسهم بالقطاع يتقدمها الإثمار بنحو 0.6%، ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بنحو 1.6%، بدفع من صعود سهمي وربة ووثاق، حيث تصدر الأول ارتفاعات البورصة بنحو 10%، فيما ارتفع الثاني بنحو 9.4%.

وصعدت سيولة البورصة 36% إلى 12.49 مليون دينار مقابل 9.11 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 2.5% إلى 65.48 مليون سهم مقابل 63.89 مليون سهم بجلسة الاثنين وحقق سهم الكويت الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.87 مليون دينار مرتفعاً 0.39%، فيما تصدر سهم الإثمار نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 9.5 مليون سهم بقيمة 361.7 ألف دينار.