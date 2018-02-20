كتب – محمود شندي:

واصل المؤشر السعري لبورصة الكويت تراجعه في ثالث جلسات الاسبوع بواقع 30.5 نقطة ليستقر عند مستوى 6680.5 نقطة نتيجة الضغوط الانتقائية على بعض الاسهم الرخيصة والمضاربية وخصوصا التي تندرج تحت سوق المزادات وذلك استباقا لخطوة تقسيم السوق في حين استمرت الاسهم القيادية في ارتفاعاتها المتتالية على مدار عدة جلسات بدعم من النتائج المالية الجيدة فى 2017.

ونتيجة للضغوط البيعية القوية على الاسهم الرخيصة تراجع المؤشر السعري تحت حاجز 6700 نقطة من جديد بعد ان حافظ على هذا الحاجز لفترة طويلة وهو ما يشير الى تاثير تلك الاسهم الرخيصة وكذلك الخاملة على مسار المؤشر السعرى وسيظل هذا التاثير حتى يتم الانتهاء من تقسيم السوق وانطلاق المؤشرات الوزنية الجديدة ، فيما تراجع القيمة السوقية للبورصة بشكل طفيف لم يتجاوز 8 مليون دينار لتبلغ قيمتها 27.6 مليار دينار.

وشهدت معدلات السيولة تراجعا كبيرا امس بنحو 3.4 مليون دينار بما يعادل 27.5 % لتبلغ نحو 9 مليون دينار وهو ما يعكس حالة الفتور وغياب المحفزات الاستثمارية والرغبة الشرائية ومن المتوقع ان يستمر هذا النسق من السيولة المتدنية حتى يتم الانتهاء من ملف تقسيم السوق وكذلك اعلانات الشركات عن نتائجها المالية فى 2017.

ومن الواضح ان عمليات الضغط التى تشهدها بعض الاسهم ستستمر لفترة طويلة لاسيما وان التقسيم سيضع بعض هذه الشركات تحت ضغط كبير وقد يدفع قطاع من المتداولين الى البعد عن التداول عليها بصورة نشطة مثل السابق الا اذا كانت الشركات قادرة على توزيع ارباح جيدة لمستثمريها لاعطاء اشارات بانها قادرة على تحقيق ارباح جيدة.

ومازالت بعض الشركات تعانى من مشكلات كبيرة منذ الازمة المالية العالمية ولاتوجد لديها قدرة على تحقيق ربحية خلال تلك السنوات وخصوصا الشركات التى تتداول باقل من قيمتها الاسمية وبالتالى اصبح هناك ضغوط كبيرة على تلك الشركات وستزداد ضغوطها بعد تقسم الاسواق لاسيما الشركات فى سوق المزادات.

وسيشهد شهر مارس المقبل مراجعة شركة فوتسى لبورصة الكويت من اجل تحديد الشركات التى ستدخل فى المؤشر بعد دراسة تداولات الفترة الماضية وقد تدخل شركات جديدة الى المؤشر بعد تحقيقها معدل دوران قوى خلال الفترة الماضية وهو ما يشير الى وجود العديد من المحفزات التى يضمها السوق خلال الفترة المقبلة.

وأنهت المؤشرات جلسة الثلاثاء على تباين، حيث واصل السعري نزيف النقاط لرابع جلسة على التوالي بعدما تراجع 0.45% عند مستوى 6680.52 نقطة خاسراً نحو 30.5 نقطة كما أنهى المؤشر الوزني للبورصة التعاملات متراجعاً 0.03% عند مستوى 408 نقطة بخسائر بلغت 0.14 نقطة، فيما خالف كويت 15 الاتجاه وارتفع 0.09% عند الإغلاق إلى مستوى 942.87 نقطة رابحاً 0.86 نقطة.

وجاء أداء قطاعات السوق على تباين، حيث تراجعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها التأمين بنحو 2.7%، فيما ارتفع 5 قطاعات أخرى بصدارة الاتصالات بحوالي 0.7% وتصدر سهم وثاق قائمة تراجعات البورصة بانخفاض نسبته 17.95%، بينما احتل سهم أسمنت أبيض القائمة الخضراء بواقع 8.2% وتقلصت سيولة البورصة 27.7% إلى 9.03 مليون دينار مقابل 12.49 مليون دينار بالأمس، فيما ارتفعت أحجام التداول بأقل من 1% لتصل إلى 64.53 مليون سهم مقابل 63.98 مليون سهم بجلسة الاثنين وحقق سهم الكويت الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.07 مليون دينار ليستقر عند سعر 763 فلس، فيما سجل سهم رماية أنشط كميات بنحو 8.7 مليون سهم ليتراجع 16.67%.