«البوشية» اختتمت عروض «أوال» المسرحي

أسدل الستار على فعاليات مهرجان اوال المسرحي الدولي الحادي عشر بحفل توزيع الجوائز على الاعمال الفائزة والفنانين المتميزين بمسرح صالة البحرين الثقافية.

وشهد يوم الاربعاء عرض اخر اعمال المهرجان وهي مسرحية «البوشية» تأليف اسماعيل عبدالله واخراج مرعي الحليان وانتاج مسرح رأس الخيمة الوطني، وحفلت هذه الدورة من المهرجان بعروض محلية وعربية وعالمية، فمن تونس وكندا جاءت مسرحية «شغف» لعز الدين غنون واخراج سيرين غنون.. وعرضت في الافتتاح، حيث تجاوزت التقاليد النفسية وقدمت تفاوتا مضحكا في طريقة تفكير البشر وواقعهم، ومن السعودية عرض المخرج احمد الاحمري مسرحية «تشابك» عن الحدة والهدوء، والاقبال على الحياة بلذاتها، بينما برع المخرج البحريني الشاب عيسى الصنديد في ابراز العبث الانساني والتنقل بين حدائق الموت والحياة والقفز على حبال الذكريات في مسرحية «رماد في رماد» للمؤلف الانكليزي هارولد بنتر.

وفي المسرحية الكورية «ذكريات او تذكر» تناول مخرج العمل مسرحية بريخت الشهيرة «الام الشجاعة»، حيث دمار الحروب والرصاص، وعندما كتب بر يخت هذه المسرحية كان يريد في لحظة انتهاء العرض ان يصرخ الناس جميعا لتسقط الحرب.

قدم الايطاليون في مسرحية «وود بريسون» كل طقوس وشعائر الضياع والحياة الكئيبة قاتمة اللون… حياة بلا عواطف ورؤية دروب تنتهي الى الحفر وفق موقع «البلاد».

الفنان البحريني اسماعيل مراد تناسب عمله مع طموحه وتصدى لاخراج مسرحية «البئر» لعباس الحايك وقدم الوهم على انه بؤس وشقاء اذا سيطر على الانسان، واخيرا قدم الاماراتي مرعي الحليان في رائعته «البوشية» كل ما يحول بين الحبيب وحبيبته ودخان الفوارق والطبقات الذي يسمم الحبيين دون اي ذنب.

يذكر ان المهرجان كرم في الافتتاح ست شخصيات اثرت الساحة الفنية وكان لها بالغ الاثر في انشطة المسرح، بمنحها العضوية الشرفية وهم الفنان القدير سلمان الدلال، والفنان القدير بابا ياسين، والفنانة القديرة سلوى بخيت، والفنان الاماراتي اسماعيل عبدالله، والكاتب الصحافي اسامة الماجد، والفنان القدير يوسف بوهلول.

كما نظم ورشة بعنوان «الموسيقى في المسرح» تحدث فيها الفنان والموسيقار محمد حداد وشارك فيها مجموعة من الشباب الموسيقيين الموهوبين الذين يجمعهم شغف المسرح وسحره، وضمت لجنة التحكيم مازن غرباوي رئيسا وعضوية الفنان جمال الصقر من البحرين ونوح الجمعان من السعودية، اما لجنة التقييم فترأسها الفنان عبدالله سويد والاعضاء عادل شمس وحسين العصفور، وعقب على العروض المشاركة قطحان القحطاني، ومحمد الخزاعي، وجمعان الرويعي، وعبدالناصر فتح الله من المغرب، ومرعي الشوابكة من الارن، وعلي الدويني من السعودية.