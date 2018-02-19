“البيئة” تمهل الجهات الحكومية شهراً لحسم تداخل الاختصاصات

ناقشت لجنة شؤون البيئة خلال اجتماعها أمس الوضع البيئي في الكويت بحضور المسؤولين في وزارة الأشغال ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والمسؤولين ذوي العلاقة بتقييم الوضع البيئي.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع ، إن هناك تداخلا كبيرا في إختصاصات هذه الجهات ، وبالتالي رأت اللجنة أن من واجبها إلزام الجهات الحكومية بتحديد مسؤولياتها حتى تستطيع التعامل مع هذه القضايا .

وبين أنه بهدف حسم موضوع شبكات الصرف الصحي تم الاتفاق على عقد إجتماعات تنسيقية بين هيئة الصناعة ووزارة الأشغال بحضور هيئة البيئة حتى يتم تسليم هذه الشبكات من الاشغال الى هيئة الصناعة لإتخاذ الإجراءت المناسبة تجاه كل ما يضر البيئة .

وأوضح أنه تم إمهال هذه الجهات شهرا واحدا لتزويد اللجنة بالنتائج ، ومن ثم تستأنف اللجنة مناقشة هذا الموضوع.

وذكر أن اللجنة تطرقت خلال الاجتماع إلى موضوع الملوثات في منطقة الصباح الصحية والتي أضرت بمياه البحر ، ورأت دعوة وزارة الصحة مع بقية الجهات ذات العلاقة لوقت الضرر بالبيئة البحرية .

وأكد أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي بين لممثلي الصحة والأشغال وحضور هيئة البيئة ، ومنحهم شهر واحد حتى يتم الإنتهاء من الموضوع .

واشار الى أن اللجنة ناقشت أيضا تردي الوضع البيئي في مدينة صباح الأحمد ، وما عانت منه المنطقة وأهلها من وجود بحيرات من الصرف الصحي ، لافتا إلى أن وزارة الأشغال ترى أن تتم معالجة هذه المياه والإستفادة منها في مزارع الوفرة أو ري الحزام التشجيري .

وقال: إن اللجنة إتفقت على دعوة مؤسسة الرعاية السكنية والهيئة العامة للزراعة حتى يتم وضع كل جهة أمام مسؤولياتها للتعامل مع هذه القضية.

وأعلن أن اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية غدا “اليوم” إلى مدينة صباح الأحمد للوقوف على حجم التردي البيئي وتقييم الوضع هناك ، مبينا أن الزيارة سيشارك بها كل الجهات الحكومية المختصة وذات العلاقة بهذا الأمر ، وبعدها سيكون هناك إجتماع آخر لحسم هذا الموضوع .

وبناء على تكليف المجلس بالنظر في الطلب المقدم من النائب محمد الدلال بشأن حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها وإيقاف التجاوزات عليها قال الحويلة ،ان اللجنة اتفقت على دعوة هيئة الزراعة لاستعراض الموضوع تمهيدا لتزويد المجلس بتقرير مفصل حول هذا الموضوع ولفت إلى انها ستعقد إجتماعا آخر في 6 مارس المقبل لاستكمال مناقشة الوضع البيئي في الكويت .