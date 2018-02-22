كتب – فارس العبدان:

كشفت مصادر اتحاد الجمعيات التعاونية عن تراجع وزارة التجارة والصناعة عن قرارها بشأن رفض زيادة اسعار السجائر ومنتجات التبغ التي اعلنتها احدى الشركات المستوردة قبل ايام، مشيرة الى الاتفاق على زيادة الاسعار بنسب معينة تقل عن النسب التي حددتها الشركة، من دون ان يعلن عنها رسميا.

على خط مواز، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء امس ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 0.98 في المئة خلال يناير الماضي على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من 2017، مسجلة في الوقت ذاته ارتفاعا في تضخم أسعار السجائر والتبغ على أساس سنوي بنحو 2.42 في المئة واستقرارها على أساس شهري.

وذكرت “الاحصاء” في نشرتها الشهرية عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين إن “الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفض في يناير الماضي بنسبة 0.09 في المئة”، مبينة ان “مجموعة المواد الغذائية انخفضت بنسبة 0.19 في المئة، والصحة 0.19 في المئة، وخدمات المسكن بنسبة 0.51 في المئة”.

وأكدت الادارة “ارتفاع اسعار الكساء وملبوسات القدم بنسبة2.41 في المئة، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة 1.67 في المئة، والاتصالات 1.10 في المئة، والنقل 1.10 %، والخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة 5.38 في المئة، والتعليم بنسبة 0.86 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.06 في المئة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6.85 في المئة.