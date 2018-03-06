“التجارة للاستثمار” توزيع 1.1 مليون دينار نقدا

أقرت عمومية شركة التجارة والاستثمار العقاري في اجتماعها الذي انعقد، امس، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 3% أرباحاً نقدية للعام الماضي، بواقع 3 فلوس للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.11 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن الأرباح تستحق للمساهمين المُقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المُحدد بتاريخ 20 مارس 2018، ويتم توزيعها على المساهمين في 27 من ذات الشهر.

وذكرت الشركة أن العمومية استمعت إلى تقرير مجلس الإدارة عن الأداء المالي للعام الماضي وصادقت على التقرير، موضحة بأنه لم يتم رصد أي مخالفات على الشركة.

وكانت أرباح الشركة تراجعت 12.8% في العام الماضي، لتصل إلى 706.25 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 810.06 ألف دينار في عام 2016.

وأنهى سهم “تجارة” جلسة بالبورصة مُتراجعاً 1.87% عند سعر 62.8 فلس، وذلك بتداول 4.13 ألف سهم بقيمة 212 دينار.