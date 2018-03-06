“التجارية” ترفع أرباحها إلى 15.2مليون والايرادات الى 39.8

قال رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي ان الشركة حققت استقرارا في أدائها بالرغم من التحديات الاقليمية والسياسية الصعبة التي أثرت على السوق العقاري في المنطقة، ان النمو في الايرادات خلال عام 2017 تحقق من متانة أداء القطاع العقاري والذي كان مدعوما بارتفاع عوائد الإيجارات وتحسن مستويات الاشغال.

وتعمل التجارية حالياً على تطوير مجمع سكني راقي في مملكة البحرين، وهو برج التجارية في منطقة الحورة الذي يتم بناؤه على مساحة تبلغ 3856 متر مربع وارتفاع 46 طابق. إن التصميم الهندسي المميز للبرج يجعله علامة بارزة للسكن برفاهية وبلمسة عصرية. وتجري مراحل تطوير البرج بفعالية وبما يتماشى مع توقعات الإدارة حيث تم استكمال ما يقارب من 15% من مرحلة البناء.

كما سيتم الإعلان عن خطة المبيعات والتسويق على مستوى المنطقة قريبا والذي يعزز النمو كونه قيمة مضافة للتجارية.

وعملت الشركة على تحسين أدائها على مدى السنوات والتنويع في محافظها العقارية المدرة للدخل بهدف الحفاظ على استقرار أداء الشركة خلال السنة. ولذلك ارتفعت ايرادات عام 2017 بنسبة 3.2% لتبلغ 39.8 مليون دينار مقارنة بعام 2016 والتي بلغت 38.6 مليون دينار.

كما ارتفعت نسبة الأرباح التشغيلية بـ 43.5% لتبلغ 20.3 مليون دينار مقارنة بعام 2016 والتي بلغت 14.1 مليون دينار.

علما بأن صافي أرباح الشركة انخفضت بنسبة (0.4%) من 15.3 مليون دينار في عام 2016 الى 15.2 مليون دينار في عام 2017 وذلك بسبب زيادة تكلفة التمويل.

إيرادات التأجير ارتفعت بنسبة 27.2% لتبلغ 24.5 مليون د.ك أو 61% من إجمالي ايرادات عام 2017 مقارنة بعام 2016 والتي بلغت 19.3 مليون دينار أو 50%.

وقد بلغت ربحية السهم العائد للمساهمين 8.63 فلس مقارنة بـ 8.67 فلس في عام 2016.

وبلغت أصول الشركة في نهاية عام 2017، 519.4 مليون دينار بزيادة 0.9% مقارنة بعام 2016 حيث بلغت 514.7 مليون دينار.

كما بلغت مطلوبات الشركة 204 مليون دينار، بنسبة انخفاض 1.6% مقارنة بعام 2016 التي بلغت 207.3 مليون دينار.

وفي نهاية عام 2017 بلغت حقوق المساهمين 291.2 مليون دينار بزيادة 2.3% مقارنة بعام 2016 حيث بلغت 284.7 مليون دينار.