“التجاري” احتفل بأعياد الديرة مع طلبة الرجاء

استقبل فريق العلاقات العامة طالبات وطلبة مدرستي الرجاء البنات والبنين التابعتين لإدارة التربية الخاصة، بهدف مشاركة أسرة البنك التجاري احتفالات ذكرى اليوم الوطني الـ 57 ويوم التحرير الـ 27 للكويت، بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة علي الموسى ونائب الرئيس الشيخ احمد الدعيج ، ورئيس الجهاز التنفيذي الهام محفوظ والإدارة التنفيذية وموظفي البنك.

وقالت مساعد المدير العام ـ إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع «ندرك في البنك أهمية الاحتفال بمثل هذه المناسبات الوطنية ونؤمن بضرورة التواصل مع فئات المجتمع كافة عند الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية ومشاركتها فرحة الاحتفالات خاصة عندما يرتبط الأمر بأجيال المستقبل وذوي الاحتياجات الخاصة».

واشارت الورع الى ان استقبال البنك للطالبات والطلبة إنما جاء ليعبر عن حرص التجاري على مشاركتهم الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية التي تعزز روح الانتماء للوطن بما يغرز في نفوسهم مشاعر الشموخ بأوطانهم.

وقدمت الورع عن برنامج زيارة للفرع الرئيسي قائلة “اشتمل على تعريفهم بمعلومات توعوية وتثقيفية بسيطة حول الادخار وأهميته لمستقبلهم وكذلك الخدمات والمعاملات المصرفية التي يقدمها التجاري لعملائه، إضافة إلى العروض الترويجية والخدمات المختلفة الأخرى التي يقدمها البنك ومنها بالطبع حسابي الأول وحساب الشباب المصممين خصيصاً لفئة الصغار والشباب .

وعن الفعاليات الأخرى التي تضمنها برنامج الزيارة قالت الورع إن البنك اقام الاحتفال في الحديقة المجاورة لمبناه الرئيسي التي ازدانت بأعلام الكويت، حيث تم دعوتهم لالتقاط الصور التذكارية حاملين علم الكويت، وتناول بعض المأكولات الشعبية والحلوى التقليدية التي تم إعدادها خصيصا لهذه المناسبة بحضور الإدارة العليا وفريق الإدارة التنفيذية وموظفي البنك .