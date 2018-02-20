«التجاري» القطري يبيع حصة في العربي المتحد لتبارك

أبوظبي – دبي – رويترز: أبلغت مصادر رويترز أمس أن البنك التجاري القطري ثالث أكبر بنك قطري من حيث قيمة الاصول وافق من حيث المبدأ على بيع حصته البالغة 40 بالمئة في البنك العربي المتحد المدرج في أبوظبي الى تبارك للاستثمار.

وقالت المصادر إن عملية البيع ستكتمل قريبا باعلان رسمي سيخرج الشهر المقبل. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها نظرا لان الموضوع لم يعلن بعد.

ويتخارج البنك التجاري من الامارات في حين تواجه قطر مقاطعة دبلوماسية وتجارية من كل من السعودية والامارات والبحرين ومصر.

كان البنك أعلن أنه لا يواجه ضغوطا بسبب الازمة الدبلوماسية وأنه سيعيد استثمار حصيلة الصفقة في أنشطة في قطر وتركيا حيث يملك بنك الترنتيف.

وامتنعت المصادر عن الكشف عن قيمة الصفقة لكن وفقا للقيمة السوقية الحالية للبنك فان حصة التجاري القطري البالغة 40 في المئة تقدر بنحو 1٫3 مليار درهم «354 مليون دولار».