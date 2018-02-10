“التجاري” عروض مميزة على سيارات هيونداي بالتعاون مع “شمال الخليج”

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تعاونه مع شركة شمال الخليج التجارية الوكيل المعتمد لسيارات هيونداي في الكويت، لتقديم عرض مميز على سيارات Hyundai الكوريه التي أثبتت جدارتها وكفاءتها في السنوات الماضية والتي تستهدف العملاء الذين يبحثون عن سيارة رائعة ذات أداء مذهل وراحة لا تضاهى ومزايا متقدمة للسلامة مع أعلى درجات الانتباه للتفاصيل.

وأوضح “التجاري” أنه بإمكان عملائه الاستفادة من هذا العرض والخصومات التي تصل إلى أكثر من 600 دينار بحيث يحصل العميل على أقل قسط ممكن يبدأ من 69 دينار كويتي عند تمويل شراء السيارة الجديدة عن طريق التجاري، مبيناً أن هذا العرض لا يقتصر فقط على خصومات السيارات وإنما سوف يحصل العميل على مميزات عديدة وهي التأمين ضد الغير وتسجيل المركبة مجاناً في المرور بالإضافة إلى اختيار العميل بين كفالة أربع سنوات دون تحديد المسافة أو كفالة خمس سنوات / 100,000 كم (أيهما أسبق) علماً بأن هذا العرض ساري لغاية 28 فبراير 2018.

وبين التجاري أن هذا العرض يعتبر فرصة ممتازة للحصول على إحدى موديلات سيارة هيونداي الخلابة المتوفرة بموديلات وأشكال وأحجام عديدة، ويمكن للعملاء الراغبين بالاستفادة من العرض الحصري أو معرفة المزيد عن السيارة، زيارة صالة العرض الرئيسية لـ Hyundai الواقعة بشارع الجهراء في منطقة الشويخ.