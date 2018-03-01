في إطار برنامجه للاحتفال بمناسبة الذكرى الـ 57 لليوم الوطني والذكرى الـ 27 ليوم التحرير، والتزاما بدعم الانشطة المجتمعية بما يعزز ترسيخ تميزه في تحقيق المسؤولية الاجتماعية وإبراز الدور الوطني، ولاسيما ان هذه الفعالية المميزة تأتي بمنزلة رسالة في حب الكويت وتعبيرا عن الاحتفالات بالأيام الوطنية, قام فريق عمل البنك التجاري بزيارة رجال الامن والمرور الذين نظموا حركة المرور على شارع الخليج ، وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة في الحفاظ على سلامة المواطينين خلال احتفالهم بالأعياد الوطنية، وتأتي هذه الزيارة في إطار التواصل الذي يحرص عليه البنك مع جميع شرائح المجتمع، واهتمامه الكبير بجهود القائمين على الأمن بمختلف قطاعات وزارة الداخلية.

وقالت مساعد المدير العام, إدارة الإعلان والعلاقات العامة في البنك التجاري أماني الورع تأتي زيارة البنك التجاري لرجال الامن والمرور في إطار الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي ينظمها البنك على مدار العام وللاحتفال معهم بالاعياد الوطنية انطلاقا من إيمانه بأهمية دعم رجال الأمن تقديرا وعرفانا لجهودهم وإخلاصهم وعطائهم المستمر والذود بجهودهم ووقتهم في كل الأوقات من أجل حماية وطننا الغالي الكويت.

وفي ختام الزيارة، عبر رجال الأمن عن تقديرهم لإدارة البنك التجاري على هذه المبادرة واهميتها في نشر الوعي الاجتماعي وثقافة المشاركة بين فئات المجتمع الكويتي.