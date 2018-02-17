تزامناً مع الاحتفالات المصاحبة للأعياد الوطنية، قام فريق العلاقات العامة بالاحتفال مع عمال التنظيف والبناء المتواجدين في الشوارع وذلك بتوزيع الهدايا التذكارية التي تتضمن أعلام الكويت بالإضافة إلى بعض التي- شيرتات والقبعات التي تحمل علم الكويت وبعض الهدايا الاخرى احتفالاً بهذه المناسبة، وذلك في إطار فعاليات حملة “هون عليهم” والرامية إلى إدخال البهجة والسرور على نفوس هذه الفئة الجديرة بالرعاية والاهتمام.

أكدت مساعدة المدير العام – إدارة الإعلان والعلاقات العـامة أماني الورع على اهتمام التجاري ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية والوطنية التي تخدم أفراد المجتمع كافة، وتابعت قائلة «بمناسبة احتفالاتنا بالعيد الوطني وعيد التحرير رأينا مشاركة عمال النظافة الذين يقوموا بتجميل الشوارع وتنظيفها فرحة الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وأضافت أماني الورع مبينة عمال التنظيف يقع على عاتقهم عبء رفع المخلفات في كافة الأوقات والتي تزداد إلى حد ما مع الاحتفالات بالأعياد مؤكدة في ذات الوقت أن البنك التجاري يدرك أهمية عمال النظافة في المحافظة على البيئة ويسعى دوماً إلى تقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم ومشاركتهم فرحة الأعياد ضمن أجندة معدة لفعاليات حملة هون عليهم التي أطلقها التجاري منذ 6 سنوات.