في إطار احتفالات محافظة حولي بذكرى مرور 12 عام على تولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم والذكرى الـ 57 لاستقلال الكويت ومرور 27 عاماً على التحرير، وتحت رعاية وحضور محافظ حولي الفريق أول الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، تم تكريم البنك التجاري الكويتي بمنحه «جائزة محافظة حولي للتميز 2018». وقد أقيم الحفل في فندق الريجنسي حيث شهد حضور حشد كبير من رموز العمل الأدبي والاجتماعي والاقتصادي والإعلامي والتطوعي والفني والرياضي في البلاد، وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الكويت، وحضور جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وتأتي مشاركة البنك في هذا الحفل تلبية للدعوة التي تلقاها من الجهة المنظمة، لما له من بصمة واضحة وجهود مُكرسة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

كما حضر الحفل مساعدة المدير العام – إدارة الإعلان والعلاقات العامة بالبنك أماني الورع التي عبرت عن تقديرها لمحافظ حولي الشيخ أحمد نواف الصباح على التكريم الذي يكرس جهود البنك المثمرة في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والعمل على تحقيق الشراكة الاجتماعية بين البنك والمحافظة ، وذلك كجزء لا يتجزأ من مسؤوليته الاجتماعية، والتزامه بدعم كافة شرائح المجتمع.

وأوضحت الورع أن البنك سيواصل دوره في دعم مختلف شرائح المجتمع في إطار المسؤولية الاجتماعية مؤكدة على اهتمام البنك بدعم الأنشطة والفعاليات المختلفة للمحافظة لما لذلك من انعكاسات ايجابية على أفراد المجتمع.