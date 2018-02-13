“التجاري” يشارك في فعالية التوظيف لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة

شارك البنك التجاري الكويتي في فعالية التوظيف التي نظمها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بحضور فوزي المجدلي الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وبندر الراشد الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة.

وجاءت مشاركة البنك التجاري الكويتي في هذه الفعالية انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية كمؤسسة مالية مرموقة تهدف إلى دعم الشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل متميزة في القطاع المصرفي و استقطاب الخريجين الجدد الراغبين في الحصول على فرص وظيفية لتحقيق طموحاتهم المهنية بالعمل في القطاع المصرفي والمالي وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بما يساهم في توطين الوظائف والقضاء على البطالة.

قالت منى العبدالرزاق – مدير عام إدارة الموارد البشرية «يرى البنك التجاري الكويتي أن معارض وفعاليات التوظيف المختلفة هي بمثابة نافذة العمل في القطاع الخاص بالنسبة للباحثين عن فرص عمل مناسبة، سيما وإنها تمثل منصة تفاعلية للكوادر الكويتية الراغبة في التواصل المباشر مع جهات العمل الخاصة في بيئة عملية و واقعية بعيداً عن التنظير.