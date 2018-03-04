“التجاري” يطلق حملته الخاصة بالرواتب بعنوان “راتبك وزووود”

أعلن البنك التجاري عن إطلاق حملته الخاص] بالرواتب والموجهة للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي والخاص تحت عنوان «راتبك وزووود» واوضح حميد إبراهيم سلمان مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي أن جميع العملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم على البنك التجاري خلال فترة الحملة والممتدة من 4 مارس 2018 ولغاية 31 ديسمبر 2018 سوف يكون لديهم فرصة لاختيار الهدية النقدية الفورية بقيمة 150 دينارا كويتيا، بالإضافة إلى كوبون «إمسح واربح مبالغ نقدية» لربح مبلغ يصل لغاية 10000 دينار كويتي أو الحصول على قرض بدون فائدة بحد أقصى 10000 دينار.

واضاف سلمان « لقد دأب التجاري على مكافأة عملائه تقديراً لولائهم وثقتهم في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك لهم، وهو ما دفع البنك إلى طرح هذه الحملة مرة أخرى خاصة بعد النجاح الذي حققته في الأعوام السابقة». وتابع حميد سلمان مبيناً أن العملاء الذين سيقومون بتحويل رواتبهم على البنك التجاري الكويتي ومن يحتفظون بحسابات رواتبهم لدى البنك سوف يتأهلون أيضاً لدخول السحوبات الربع سنوية على جائزة «ضاعف راتبك مع التجاري»، وأيضاً الحصول على فرصة الدخول في سحبين أحدهما نصف سنوي والآخر سنوي على سيارتين فارهتين من رينج روفر فئة فيلار الجديدة كلياً.

وعن آلية الانضمام إلى هذه الحملة والإستفادة من المزايا التي توفرها، كشف حميد سلمان أنه بإستطاعة أي موظف راتبه يفوق 500 دينار سواء تم تعيينه حديثاً أو في الخدمة الفعلية من سنين القيام بتحويل راتبه إلى البنك والإستفادة من مزايا هذه الحملة التي تم تصمميها خصيصاً بصورة تناسب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص والحكومي، كونها توفر لهم أيضاً فرصة الحصول على العديد من المميزات الاضافية والتمتع بالعديد من الخدمات المتطورة والمنتجات الفريدة والمميزة التي يوفرها التجاري لعملائه لتلبي احتياجاتهم وترتقي لمستوى تطلعاتهم.