عدن – وكالات: شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات على مخازن أسلحة وثكنات عسكرية للميليشيات الحوثية في صنعاء ومواقع وتجمعات في جبهات شمال غرب محافظة تعز مخلفة قتلى وجرحى ومدمرة عتاد عسكري.

وأكدت مصادر أمنية في صنعاء أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة في جبل النهدين، ومعسكراً تدريبياً في منطقة عمد بمديرية سنحان جنوب العاصمة.

وأضافت إن القصف أفشل محاولة للميليشيات نقل صواريخ وأسلحة من مخزن في جبال النهدين.

وفي تعز، استهدفت طائرات التحالف ليل أول من أمس، مواقع وتحركات للميليشيات في مناطق موزعة والبرح ومفرق الوازعية والعرف على خط حيس شمير شمال غرب المحافظة.

كما استهدفت تحركات وتعزيزات الميليشيات عبر خطوط الإمداد الرابطة بين إب والحديدة.

وفي لحج، حرر الجيش اليمني أول من أمس، مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في مديرية القبيطة، كما أحرز تقدماً باتجاه سوق الخميس غرب المديرية، فيما قتل نحو عشرة من عناصر الميليشيات وأصيب أخرون.

وفي الحديدة، عاودت ميليشيات الحوثي أول من أمس، استهداف الأحياء السكنية في حيس، بقذائف الهاون والهاوزر، ما أدى إلى تدمير منزل الناشط في شؤون الإغاثة الإنسانية عبدالرحمن محمد الأهدل، وتسببت في إصابة زوجته وزوجة ابنه وأخيه وطفلته الصغيرة.

وفي ذمار، اشتبك مسلحون قبليون مع ميليشيات الحوثي، على خلفية إقامة الحوثيين معسكر تدريبي لهم في ظل رفض من قبل أهالي المنطقة.

وقالت مصادر قبلية إن خلافات حادة تطورت إلى اشتباكات مسلحة بين الحوثيين وقبليين من أهالي منطقة بني سويد في قبيلة آنس.

وأضافت إن الحوثيين أقاموا معسكراً تدريبياً على أراض خاصة يملكها مواطنون من أبناء منطقة قاع الحقل، ومنعوهم من زراعة الأراضي ورعي المواشي قرب المعسكر التدريبي.

وأوضحت أن “الحوثيين أطلقوا عليهم النار، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين، أجبر خلالها أبناء المنطقة الحوثيين على إزالة نقطة تفتيش أقيمت لمنع المواطنين من الاقتراب من المعسكر”.

وشنت الميليشيات حملة اختطافات عقب توقف الاشتباكات طالت عددا من أبناء المنطقة.

على صعيد آخر، اعترف الحوثيون بمصرع إثنين من أبرز قياداتها الميدانيين في محافظة الجوف.

ونشرت وسائل إعلام الحوثيين الرسمية خبراً مصوراً لزيارة رئيس مجلس الانقلاب الحوثي صالح الصماد، وهو يزور هادي حسين علي ملفي الرزامي، لتقديم العزاء له بمقتل شقيقه طه حسين علي الرزامي ونجله محمد هادي حسين الرزامي.

في غضون ذلك، كشفت وزارة الصحة اليمنية أول من أمس، عن وفاة 62 شخصاً بالدفتيريا، منذ ظهور المرض في أغسطس العام 2017، وحتى الثالث من فبراير الجاري.

وأشارت إلى أن عدد حالات الاشتباه بالمرض بلغت 933 حالة اشتباه، في 20 محافظة من أصل 23، مضيفة إن تركز في محافظتي إب والحديدة، الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.

إلى ذلك، بحث محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر في عدن، أول من أمس، مع مندوبة لجنة الصليب الأحمر فرانشيسكا، القضايا الإنسانية بالمحافظة والجهود التي يمكن ان تقوم بها اللجنة للحد من معاناة المواطنين اليمنيين.