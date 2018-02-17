عدن – وكالات:

استهدف التحالف العربي في غارات جوية مركز تجسس يتواجد فيه خبراء إيرانيون يعملون لصالح الحوثيين شرق تعز، فيما أطلق التحالف أمس، عملية “الفيصل” ضد تنظيم “القاعدة” في حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في بيان، أول من أمس، أن طائرات التحالف قصفت مركز الإصدار الآلي بمنطقة الحوبان، مستهدفاً خبراء تجسس إيرانيين.

وأشار إلى أن الخبراء يعملون في التجسس على شبكة الاتصالات.

وفي غارة للتحالف في المالح بجبهة مقنبة بتعز، قتل قائد كتيبة الدروع في ميليشيات الحوثي أبومحمد المرتضى وعدد من مرافقيه، فيما استهدفت غارات أمس، مركبتين في محافظتي صعدة ومأرب، ما أدى إلى مقتل تسعة من الانقلابيين.

وكانت القوات السعودية نفذت عملية عسكرية قبالة جازان، لمنع الحوثيين من التسلل إلى الحدود السعودية، ما أدى إلى مقتل نحو 30 من الحوثيين.

من ناحية ثانية، أطلق التحالف العربي أمس، عملية “الفيصل” ضد تنظيم “القاعدة” في وادي المسيني في محافظة حضرموت عبر ثلاثة محاور أساسية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن قوات التحالف تمكنت في وقت سابق من دخول وادي المسيني، أهم معاقل “القاعدة” في حضرموت.

وأضافت إن الإمارات قادت عمليات رئيسية في حضرموت ضد “القاعدة” والتنظيمات الإرهابية الأخرى في أبريل العام 2016، ما حد من الأعمال الإرهابية في اليمن.

وفي حجة، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تجمعاً ومخزن أسلحة للحوثيين.

وفي البيضاء، قتل عنصران في “القاعدة” في غارة لطائرة أميركية من دون طيار، وهما القيادي أبوحسين الثرياء وداود الصنعاني.

وفي عمران، رصد الجيش اليمني في إحصائية، نحو 40 ألف جريمة وانتهاك ضد المدنيين خلال أربع سنوات.

وذكر أن الميليشيات ارتكبت 39537 جريمة وانتهاكاً،لا خلال الفترة بين العامين 2014 و2017.

في المقابل، أعلنت ميليشيات الحوثي أمس، استهداف مواقع للجيش السعودي بقصف مدفعي بقرية قمر بجيزان جنوب المملكة.

على صعيد آخر، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني أول من أمس، إن “الحوثيين لم يتوقفوا عن نهب الموارد المالية البالغة سبعة مليارات دولار في السنوات الثلاث الماضية وذلك للإثراء الشخصي ولتغذية الحرب، فيما ترفض التعاون لدفع رواتب الموظفين”.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته بعثة اليمن الدائمة في نيويورك للخبراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبمشاركة ممثلين من البعثة السعودية والإماراتية لدى الأمم المتحدة ومسؤولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، لمناقشة تطورات الملف اليمني والاستماع الى مختلف الآراء بشأن أنجع السبل لمعالجة الأزمة اليمنية.

وعبر عن ترحيب الحكومة بتعيين المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث.

في غضون ذلك، كشفت الأمم المتحدة في تقرير للفريق الأممي المعني باليمن عن مصادر إيرادات الحوثيين.

وأكدت أن الحوثيين يجمعون الضرائب ويبتزون التجار ويصادرون الممتلكات باسم “المجهود الحربي”.

وأوضحت أن نحو 407 مليارات ريال يمني (1.62 مليار دولار) من أموال الدولة وإيراداتها غير الضريبية خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقدرت إيرادات الحوثيين من السوق السوداء لبيع المنتجات النفطية بـ318 مليار ريال يمني، ما يعادل مليار و270 مليون دولار، وذلك خلال الفترة بين مايو العام 2016 ويوليو العام 2017.