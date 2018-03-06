التحويل من “الحكومي” الى الخاص بموافقة جهة العمل و”الداخلية”

كتب – فارس العبدان:

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعميما بشأن شروط تحويل العاملين في القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي.

وذكرت المتحدثة باسم الهيئة أسيل المزيد في تصريح صحافي امس انه “يشترط لانتقال العمالة من الجهات الحكومية المادة (17) إلى العمل بالقطاع الأهلي موافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها إضافة للموافقة الأمنية من وزارة الداخلية”.

وبينت المزيد التي تشغل أيضا منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة ان هذه الشروط جاءت من خلال التعميم الإداري رقم 103 لسنة 2018 بشأن تحويل العاملين بالقطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي.