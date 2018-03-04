“التربية الأساسية” افتتحت ركن النور للخدمات المكتبية للطالبات من ذوي الاحتياجات

افتتحت كلية التربية الاساسية أمس «ركن الأمل والنور» في مكتبة الكلية لتقديم الخدمات المكتبية للطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة وعرض صنوف المعرفة وتسهيل الحصول عليها لتطوير قدراتهن الأكاديمية والبحثية والتربوية والاجتماعية، بحضور عميد الكلية د. فهد الرويشد مساعد العميد للشؤون الطلابية د. شافي المحبوب ومساعد العميد للشؤون الطلابية – بنات أ.د. لطيفة الكندري وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد آخر من الطالبات في مقر الكلية بالعارضية.

وقال عميد الكلية أن سياسة الكلية تقوم على دعم وتشجيع المشاريع الدائمة التي تعين طلبتنا على رفع مقدرتهم في استقبال وانتاج المعرفة.

وأكد د. الرويشد أن هناك بروتوكولات تعاون بين كلية التربية الأساسية وبين المؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة سيتم توقيعها في القريب العاجل لتزويد المكتبة بالمزيد من الإصدارات والتقنيات بصفة مستمرة ورفدها بكل نشاط يخدم أهداف الركن.

من جانبها، أشارت العميد المساعد للشؤون الطلابية – بنات لطيفة الكندري إلى أن هذا المشروع من المشاريع الطموحة التي تخدم طالبات ذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم لهم المعلومات اللازمة باللغة العربية والإنجليزية ويمكن المكفوفين من قراءة الكتب والمصادر المعلوماتية من خلال استخدام الحاسب الآلي بشكل سلس، ويجعل الكلية بيئة مناسبة للتعلم الذاتي للجميع على نحو أكبر وأشمل.

وأوضحت الكندري أن ركن الأمل والنور يضم مجموعة كتب تربوية عامة وتخصصية إضافة إلى عدد من الموسوعات الدينية والعلمية والتربوية. وهناك مجموعة كتب مطبوعة ومرئية وسمعية وأخرى مكتوبة بطريقة بريل للمكفوفين إضافة إلى مجموعة أجهزة ذات مواصفات عالية تلبي حاجة الطالبات من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية وتسهل الحصول على المعلومات، اضافة الى اجهزة متخصصة.