افتتحت كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح امس مركز الدعم التربوي الذي يقدم لطالبات الكلية مجموعة مميزة من الخدمات التربوية العديدة ويسهم في تنمية ورعاية الطالبات طوال فترة دراستهن وذلك في مقر الكلية بالعارضية.

حضر حفل الافتتاح عميد كلية التربية الأساسية أ.د. فهد الرويشد ومساعد العميد للشؤون الأكاديمية د.غانم الشاهين وعدد من القياديين بالكلية اضافة العميد للشؤون الطلابية د. شافي المحبوب ومساعد العميد للشؤون الطلابية – بنات ورئيس فريق عمل مركز الدعم التربوي أ.د. لطيفة الكندري والعميد المساعد لعمادة القبول بالكلية اضافة الى فريق عمل مركز الدعم التربوي وبعض من اعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد من الطالبات.

وعبر عميد كلية التربية الأساسية أ.د. فهد الرويشد عن سعادته بتدشين مركز الدعم التربوي الذي يمثل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع الطلبة والطالبات، مثمناً جميع الجهود التي بذلها فريق عمل إنشاء المركز وعلى رأسهم العميد المساعد للشؤون الطلابية – بنات أ.د. لطيفة الكندري، متمنياً أن يسهم المركز في رفع كفاءة الكلية من خلال تقديم المشورة للطلاب والطالبات وتنمية إبداعاتهم ومساندتهم طوال فترة الدراسة.

من جانبها توجهت أ.د. لطيفة الكندري بخالص الشكر والتقدير الى عميد الكلية د. فهد الرويشد لتوجيهاته ومتابعته الحثيثة لإنشاء المركز وتواصله الدائم مع فريق العمل، مؤكدة ان الهدف من انشاء المركز هو تحقيق رسالة كلية التربية الاساسية وتعزيز دورها في تأهيل المنتسبات اليها اكاديميا ومهنيا واجتماعيا وخدمة الطالبات ورعايتهن وتهيئة الأجواء المناسبة لهن طوال فترة الدراسة.

وتقدمت د. لطيفة الكندري بالشكر كذلك الى جميع أعضاء فريق العمل على جهودهم آملة في استمرار تلك الجهود حتى يؤتي العمل ثماره ويقوم المركز بدوره وتحقيق أهدافه على أكمل وجه.

وناشدت د. لطيفة الكندري وجميع القائمين على مركز الدعم التربوي طالبات الكلية للتواصل مع المركز الذي انشئ خصيصاً لخدمتهن والاستفادة قدر الإمكان من كافة الخدمات التي يقدمها لهن.