«التربية»: بحثنا مع «المالية» حل تأخر صرف المستحقات للشركات

كتبت – رنا سالم:

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار اتفاقه مع وزارة المالية على آلية لحل مشكلة صرف المستحقات المالية المتأخرة للشركات وغيرها من المشكلات التي ظهرت بعد تطبيق نظام «الأوراكل»، في جميع الجهات الحكومية مطلع ابريل الفائت مشيرا الى ان الأمر الذي يحتاج إلى إيجاد حلول عاجلة لما يطرأ من مشكلات تقنية تصاحب تطبيق أي نظام جديد.

وجاء ذلك في تصريح صحافي امس عقب اجتماع عقده مع وزارة المالية ممثلة في مدير إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية بوزارة المالية أحمد الرشيدي والفريق المختص معه لمناقشة المشاكل التي تواجه وزارة التربية فيما يخص نظام «الأوراكل».

وقال النجار: انه تم الاتفاق على سرعة العمل لتلافي الأخطاء التي وردت منذ تطبيق النظام الجديد، ما ينعكس إيجابيا على تلافي القصور وسرعة صرف فواتير الشركات مثمنًا تعاون وزارة المالية واستجابتها لطلب الوزارة بالعمل على معالجة المشكلات الحالية كافة بالسرعة الممكنة من خلال تدريب موظفي الإدارة المختصة بالتربية على النظام الجديد.

واشار النجار الى انه تم الاتفاق على تعيين ضابط اتصال مختص للعمل على حل المشاكل الطارئة والعاجلة التي قد تظهر تلقائياً مع استخدام النظام، والمساعدة في دعم وتوجيه المستخدمين للحد من تلك المشكلات والوصول إلى الشكل الأمثل لتطبيق النظام للحد من المشاكل والثغرات الناتجة عن تطبيقه النظام وخصوصا فيما يتعلق بمشاكل صرف مستحقات الشركات.