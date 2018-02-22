“التربية” تطلب العودة إلى التعاقد المباشر لحل مشكلة نقص العمالة والنظافة

كتبت – رنا سالم:

يجتمع قياديون من وزارة التربية مع لجنة المناقصات المركزية قريبا لايجاد حل جذري لمشكلة نقص العمالة خصوصا عمال النظافة في المدارس ورياض الأطفال، وسط ترجيحات بامكانية العودة الى نظام التعاقد المباشر لتسريع العمل وتوفير العمالة على مدار العام.

واوضحت مصادر تربوية لـ “السياسة” ان “الوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري اطلعت على المشكلة عبر مديري العموم في المناطق التعليمية وتلقت اقتراحاتهم لحل المشكلة التي تعاني منها المدارس منذ اكتوبر الماضي”، مشيرة الى ان “توصيتها باجراء احصائية شاملة لاعداد العمالة وتوزعها على المدارس ومن ثم اعادة توزيعها مجددا وفقا للحاجة والأولوية”.

وبينت المصادر ان الكندري “طالبت مديري العموم باستكمال مهام النظافة في المدارس ورياض الأطفال عبر الاستعانة بعمالة من الذكور في الفترة المسائية بعد انتهاء الدوام الرسمي لحين التوصل الى حل واقعي وجذري”.

في سياق متصل، حذرت المصادر من “مواصلة بعض شركات النظافة التعنت والمماطلة في صرف الرواتب لعمالتها خصوصا ان بعضها لم يصرف الرواتب منذ يناير الماضي الفائت”، داعية الى “اعتماد آلية تتيح التأكد من تحويل الرواتب في مواعيدها خصوصا ان هذا الأمر ينعكس سلبا على العمل اليومي”.