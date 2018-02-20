أوقف وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية “الأميركية والانكليزية وثنائية اللغة والفرنسية والعربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية والمدرسة الإيرانية الخاصة”.

واكد د.العازمي في قرار أصدره أمس، اعتماد الرسوم المقررة عن العام الدراسي 2017/2018 كرسوم دراسية للعام الدراسي 2018/2019، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام المدارس الخاصة العربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية بالأجور المنصوص عليها بالقرار رقم (2002/19724) الصادرة بتاريخ 18-19 /11/ 2014 للعام الدراسي 2018/2019 وتمثل هذه الأجور الحد الأدنى بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين بهذه المدرسة.

واضاف ان الإدارة العامة للتعليم الخاص تختص باعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المزمع ترخيصها أو المراحل الدراسية المزمع إضافتها لمدارس قائمة اعتبارا من بداية العام الدراسي 2018/2019 بذات الآلية وعلى ضوء القرارات المنظمة، ويسري على هذه المدارس ما تقره وزارة التربية من ضوابط ومعايير يتم اعتمادها لاحقا.

وحدد العازمي الجزاءات على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار انذار المدرسة المخالفة – كتابيا – بتلافي المخالفة خلال ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها، مبينا أنه إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر، ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله.

واضاف العازمي إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الاجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة , وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المتحصلة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى، وتسوية أجور العاملين تبعا للقرارات المنظمة، حسب الأحوال.

من جهة أخرى، بدأت مراقبة المخازن في وزارة التربية استقبال طلبات الإعادة الخاصة بالآلات والأجهزة ومواد الصيانة في المناطق التعليمية، حيث حظر وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون المالية يوسف النجار اعادة المواد التالفة والمرتجعة دون اعتماد للطلب من الجهات الفنية المختصة في وزارة التربية.

حدد النجار في نشرة عممها على المناطق التعليمية حصلت “السياسة” على نسخة منها آلية استقبال المواد المرتجعة لإدارة التوريدات والمخازن والتي تصرف للتواجيه الفنية وادارة التقنيات وادارة نظم المعلومات وادارة الصيانة بعد اعتماد التواجيه الفنية او الإدارات المركزية الا بعد اعتماد طلب الإعادة من ادارة التوريدات والمخازن ومراقبة قسم الإرجاع.

وأوضح ان الأجهزة المكتبية مثل آلات التصوير واجهزة الفاكس لا يتم اعادتها الا بعد اعتماد طلب الإعادة من قبل فنيي جهة الاختصاص كإدارة الخدمات العامة ومراقبة السجل العام وقسم التصوير في الوزارة.

وفي شأن الأثاث المكتبي والإداري اكد النجار ضرورة اعتماد طلب الإعادة من قبل اللجنة المختصة في ادارة التوريدات والمخازن بمراقبة المخازن قسم الإرجاع والإعارة مشددا في الوقت ذاته انه لن يتم استلام اي طلبات غير معتمدة من الجهات المطلوبة فيما ستبدأ الإدارة استقبال الأثاث التالف في موعد لاحق سيتم تحديده بعد الانتهاء من التنسيق مع جهات الاختصاص في المناطق التعليمية.