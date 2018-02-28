كتبت – رنا سالم:

في خطوة لتشجيع الابداع والابتكار، تتجه وزارة التربية إلى تعميم منهج الروبوت على الصف السادس المتوسط العام المقبل في جميع المدارس بعد أن بدأت تطبيق التجربة على ثماني مدارس في المناطق التعليمية الست خلال العام الحالي بإشراف 17 معلما ومعلمة من أقسام الحاسوب.

وذكرت مصادر تربوية مطلعة لـ “السياسة” أمس أن التجربة التي يتم تطبيقها حاليا بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع سيتم تقييمها نهاية العام الجاري للوقوف على السلبيات والإيجابيات تمهيدا لاتخاذ قياديي الوزارة قرار التعميم في حال نجاحها، مشيرة إلى أن المركز وفر 12 جهاز روبوت لتدريب المعلمين والطلبة بإشراف الموجهة الفنية للحاسوب منى العنزي.

أضافت أن منهج الروبوت وضعته الموجهة العامة لمادة الحاسوب في وزارة التربية هناء الشراح التي تشرف على المشروع وتتابع تطبيق التجربة على المدارس المختارة في جميع المناطق.

في موازاة ذلك، دعا النائب محمد الحويلة في اقتراح قدمه إلى مجلس الأمة أمس إلى تشجيع الابتكار والبحث العلمي في التعليم العام والجامعات، مطالبا بإنشاء مختبرات ابتكار في الجامعات وتعديل المناهج الدراسية بما يتناسب وثورة التكنولوجيا الرقمية بحيث يكون الإبداع جزءا من النشاط اليومي للمتعلم والابتعاد عن المناهج القائمة على الحفظ والتلقين.