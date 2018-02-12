كتبت – رنا سالم:

تعاقدت وزارة التربية امس مع شركة متخصصة لصيانة منطقة مبارك الكبير التعليمية، كما تعتزم الوزارة التعاقد مع شركة للحراسة لمنطقة الأحمدي في اول مارس باجمالي 7 ملايين دينار للعقدين.

في هذا السياق كشف وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون المالية يوسف النجار لـ”السياسة” عن توقيع عقد حراسة لمدارس منطقة الأحمدي التعليمية اول مارس المقبل مع شركة متخصصة في الأمن والحراسة بقيمة 3 ملايين و455 الف و109 دنانير.

واضاف النجار ان العقد ممتد مع الشركة لمدة 3 سنوات ويشمل 579 ضابطا وضابطة موزعين كالآتي 182 ضابطة لمدارس البنات و397 ضابطا لمدارس البنين.

واشار النجار إلى ان التعاقدات الجديدة مع الشركات من شأنها تسجيل بنود جديدة في العقد تختلف عن البنود السابقة ويترتب عليها تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة حيث ان معظم بنود العقود القديمة يصعب تطبيقها ومنها على سبيل المثال توفير لا سلكي لضباط الأمن يتم استخدامه في العمل في الوقت الذي لا يتناسب استخدام اللاسكي مع وجود الهواتف الحديثة.

وفي سياق تربوي آخر ، كشف الوكيل المساعد لقطاع المنشآت والتخطيط د.خالد الرشيد عن توقيع عقد الصيانة الشاملة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية مع شركة متخصصة في اعمال الصيانة بكلفة 3 ملايين و500 الف دينار لمدة 3 سنوات .

من جهة أخرى، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ”السياسة” تفاقم ازمة عمالة النظافة في مدارس المناطق التعليمية، حيث وصلت الأزمة الى غياب العمالة تماما عن بعض المدارس مما ادى الى تكدس القمامة في حاويات المدارس وعمل المعلمات والطلبة على ازالة القمامة يوميا الا ان الوضع لا يزال كارثيا.

واشارت المصادر الى ان احدى شركات النظافة طلبت من ادارة مدرسة تسجيل عدد عمالة صباحي مخالف للواقع حتى يتسنى للشركة نفسها احضار عمالة من النظافة في الفترة المسائية، مشيرة في الوقت ذاته الى ان المناطق التعليمية رفضت دخول العمالة الرجال لمدارس البنات.

يذكر ان ازمة نقص عمالة النظافة في المدارس مطروحة منذ اشهر وحاولت وزارة التربية معالجة اوضاع العمالة المخالفة لقانون الإقامة والتعاقد مع شركات نظافة جديدة الا ان الدورة المستندية لعمل المناقصات بطيئة كما ان وزارة الداخلية لا تسمح بالتمديد لأقل من سنة للعمالة وساعد اعفاء مخالفي الإقامة من العمالة من المخالفة على تفريغ العمالة من المدارس وبقاء الوضع اسوأ مما كان عليه سابقا!