• لجنة الميزانيات تلوح برفض ميزانية الدولة اذا تلكأت الحكومة في حل مشكلة العُهَد

• العدساني للمبارك: استمرار الخرافي مشروع تأزيم ومن الممكن أن يتطور إلى استجوابك!

• الدمخي: ننصح الخرافي ألا يواجه الاستجواب لأننا سنتكلم عن مصداقيته ودوره الحقيقي

• السبيعي: الخالد حاله حال أي وزير إذا قدم ضده استجواب يجب أن يصعد المنصة ويفند.

كتب رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

لم يكن أمس يوما عاديا بالنسبة إلى الحكومة، التي تعرضت لـ”شد أطراف” عنيف ولضغط نيابي غير اعتيادي على الصعيدين الرقابي والتشريعي.

ففي حين قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر(2016/2017 إلى 2019/2020) واحالته إلى مجلس الامة كانت الحكومة في مرمى ضغوط نيابية هائلة استخدمت فيها الأدوات الرقابية والتشريعية معا.

على الصعيد التشريعي، أقرت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها أمس، قانون تضارب المصالح وتعديل قانون المحكمة الدستورية “بحيث يمكن الطعن على مرسومي الدعوة إلى الانتخابات والحل خلال 10 أيام وليس 60 يوماً، على أن تفصل المحكمة في القضية قبل الموعد المحدد للعملية الانتخابية بعشرة أيام”.

وأكدت اللجنة أن التعديلات من شأنها أن تدفع نحو استقرار الأوضاع السياسية، متمنية أن يقرها المجلس خلال جلسته المقررة اليوم.

وأوضح النائب يوسف الفضالة أن اقتراحه لتعديل قانون المحكمة الدستورية بشأن الفصل في الطعون الانتخابية قبل عشرة أيام من موعد إجراء الانتخابات، وتنظيم مدد الطعن في الانتخابات من شأنه أن ينهي أي إبطال لمجلس الأمة في المستقبل، مؤكدا أنه في حال موافقة المجلس على الاقتراح لن نجد مجلسا مبطلا بعد اليوم.

على الصعيد الرقابي، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه استجوابا مقدما من النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي من محور واحد.

وقال في تصريح الى الصحافيين:إن الاستجواب سيدرج على جدول اعمال جلسة 20 الجاري، وفي حال رغب الوزير بتأجيل المناقشة يجب أن يوافق المجلس على طلبه.

وأضاف : الاستجواب لن يكون مدرجا على جلسة اليوم لكن إذا رغب الوزير في ادراجه يجب أن يوافق المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال.

من جهته طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اما بصعود الوزير المنصة او اقالته، مؤكدا ان الاستجواب سياسي بحت.

ووجه العدساني حديثه إلى رئيس الوزراء قائلاً:ان استمرار الوزير الخرافي في منصبه سيتحول الى مشروع تأزيم بين السلطتين ومن الممكن ان يتطور الى استجواب رئيس الحكومة نفسه فمنصب الخرافي لايحمل مسؤوليات حقيقية ووزارته عبارة عن مكتب، مشيرا الى أن الخرافي لا دور له وعمله محدود واخفق فيه وطريقة تنصيبه غير صحيحة.

اما زميله عادل الدمخي فقال :”ننصح الوزير الخرافي الا يواجه الاستجواب لأننا سنتكلم في مصداقيته”، مؤكدا أنه استجواب مستحق ويتطرق الى اصل تعيينه وزيرا ودوره الحقيقي في الوزارة.

بدوره، قال النائب الحميدي السبيعي” ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حاله حال اي وزير واذا قدم ضده استجواب يجب ان يصعد المنصة، وقد صعد المنصة قبله وزير الداخلية السابق ورئيس مجلس الوزراء أيضا.

واضاف السبيعي ردا على سؤال من الصحافيين بشأن ما يتردد عن احتمال توجيه استجواب الى الخالد على خلفية قضية العمالة الفلبينية “اذا كان الاستجواب مستحقا يجب ان يصعد ويفنده، فيما استبعد ان يسبب الاستجواب حال تقديمه توترا في العلاقه بين السلطتين.

وأضاف: اذا كان هناك وزير يرى ان الاستجواب يسبب له حرجا وما يقدر يفنده “خل يمشي”، حتى وان كان الاستجواب ضعيفا يبقى حقا دستوريا.

وعلى الصعيد الرقابي ذاته لوح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد برفض اعتماد ميزانية الدولة في حال لم تبد الحكومة جدية في معالجة ملف العُهَد المتراكمة منذ سنوات.

وقال في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس:ان اللجنة تدارست امكانية رفض الميزانية اذا تلكأت الحكومة في حل مشكلة العهد، لافتا الى ان الميزانية لم تعد تحقق أهدافها سواء من ناحية التخطيط او من ناحية الرقابة ولم تعد تعبر عن الواقع بسبب التجاوزات المتكررة التي تتم بعد اقرارها.