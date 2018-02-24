التشيكية ليديكا تنجح في رهانها التاريخي بالالعاب الشتوية

بيونغ تشانغ-وكالات: دخلت التشيكية استر ليديكا تاريخ الالعاب الاولمبية الشتوية عندما اصبحت اول متزلجة تحرز ذهبيتين في رياضيتين مختلفتين بتتويجها امس بذهبية سباق الطويل المتوازي في الواح التزلج (سنوبورد)، بعد ان طوقت عنقها بالمعدن الاصفر في سباق التعرج السوبر طويل السبت الماضي، في حين حققت النرويج علامة فارقة بتحقيقها اكبر عدد من الميداليات في نسخة واحدة.

وتفوقت ليديكا التي حققت خمسة انتصارات في ستة سباقات في هذه الفئة هذا الشتاء، في المباراة النهائية التي رافقتها اعصاب مشدودة، على الالمانية سيلينا يورغ، في حين اكملت الالمانية الاخرى رامونا هوفماينستر المنصة.

وكانت ليديكا حققت مفاجأة من العيار الثقيل باحرازها ذهبية التعرج السوبر طويل لا سيما بانها تحققت على حساب الاميركية ليندساي فون التي كانت مرشحة فوق العادة لاحراز الذهبية وعلى النمسوية انا فيث حاملة اللقب قبل اربع سنوات في سوتشي.

ومن خلال احراز ذهبيتها الثانية في الالعاب، فان شهرتها ربما تتخطى بعض افراد عائلتها، على غرار والدها، نجم الروك الشهير في الجمهورية التشيكية، وجدها يان كلاباتس بطل العالم والمتوج بميداليتين اولمبيتين في الهوكي على الجليد. لكن ليس بالذهب.

في المقابل، حطمت النرويج الرقم القياسي في عدد الميداليات في نسخة واحدة بعد ان رفعت رصيده الى 38 ميدالية في هذه الالعاب ماحية الرقم القياسي السابق للولايات المتحدة (37) والتي سجلته في فانكوفر عام 2010، عندما احرزت برونزية سباق الفرق المختلط ضمن منافسات التزلج الالبي.

وكان الفوز في هذا السباق من نصيب منتخب سويسرا الفائز في المباراة النهائية على النمسا 3-1 في هذه المسابقة الجديدة في الالعاب الاولمبية.

ويتضمن سجل النرويج في هذه الالعاب حتى الان 13 ذهبية و14 فضية و11 برونزية في المركز الاول.

طرد الروسية سيرغييفا

واعلنت محكمة التحكيم الرياضي الجهة المخولة الكشف عن المنشطات خلال الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ طرد اللاعبة الروسية ناديجدا سيرغييفا من الالعاب بعد ثبوت تناولها مادة محظورة.

وقالت محكمة التحكيم في بيان «لقد تم طرد سيرغييفا من الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ 2018» مشيرة الى ان نتيجتها ستلغى ايضا.

وهي ثاني حالة منشطات روسية في الدورة بعد لاعب الكيرلينغ الكسندر كروشيلنيتسكي صاحب برونزية الزوجي المختلط مع زوجته اناستاسيا بريزغالوفا بعد ثبوت تناوله مادة ميلدونيوم.

واعترفت سيرغييفا بالمخالفة وتقبلت الإيقاف المؤقت، الذي فرض عليها إلى ما بعد نهاية الأولمبياد الحالي.