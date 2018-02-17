رفع عدد من مسؤولي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالص التهاني والتبريكات الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وعموم الشعب الكويتي بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية للكويت.

وقالوا في كلمات لهم بهذه المناسبة إن ذكرى الاعياد الوطنية مناسبة عزيزة نعتز ونفتخر بها، وفرصة نستحضر ونستذكر فيها جهود وتضيحات رجال البلاد الاوائل ونستنهض الهمم والعزم لخوض غمار المستقبل.

وفي هذا السياق هنأ عميد كلية الدراسات التكنولوجية د.عبدالله المزروعي القيادة السياسية مؤكدا ان هذه المناسبة تزخر فيها قلوب أهل الكويت بمشاعر الحب والولاء لهذا الوطن المعطاء ممتزجة بشكر الله والبهجة على عظيم المنن التي امتن الله بها علينا سائلين المولى عزوجل أن يبارك في بلدنا الكويت وان يزيده رفعة واستقرارا.

من جانبه هنأ عميد كلية التربية الاساسية أ.د.فهد الرويشد القيادة السياسية داعيا الجميع الى ان نكون مترابطين صفا واحدا لنتغلب على كافة الصعاب التي تواجهنا في جميع المجالات والقطاعات، ولابد ان تكون هذه الذكرى نقطة تحول نحو تحقيق المزيد من الانجازات والتنمية في بلدنا الكويت ولانكتف فقط برفع الاعلام والرايات، فالامر يحتاج منا الى المزيد من بذل الجهد والعمل لتحقيق اهداف وطموحات الشعب الكويتي.

واضاف: يجب ان نستلهم منها الذكريات والعبر والدروس.

من جهته اعتبر عميد كلية العلوم الصحية د.عبدالحكيم الصغير هذه المناسبات فرصة عطرة للتذكر أن الكويت قد أعطتنا الكثير من الفرص والنعم التي أنعم الله بها علينا لذا لابد من رد الجميل بالجهد والاجتهاد.

واعتبر عميد كلية التمريض د.نبيل كمال حلول ذكرى الاعياد الوطنية تدفعنها الى زيادة التفاعل مع المجتمع بهدف زيادة المساهمة في تطويره وتنميته.

وبدوره تمنى مدير المعهد الانشائي م.خالد المزروعي للكويت دوام الأمن والأمان، مؤكدا ان الكوادر الوطنية المدربة في المعهد على أعلى المعايير العالمية في مجال التشييد والبناء نصب أعيننا وفي توجهاتنا الستراتيجية تماشيا مع رؤية الكويت الجديدة.

وقال مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة الكابتن منذر الكندري في كلمته ان الكويت شهدت على مدى سنوات الجهود العملاقة التي بذلها قادة الكويت وشعبها، أما الشمعة السابعة والعشرون لأعيادها فقد شهدت على ما حققته الكويت من خلال قيادتها وشعبها من جهود أثبتت علو كعب الكويت على مستوى المجتمع الدولي في مواجهة الطغيان والظلم، مؤكدا ان الكويتيين قادرون على تحقيق رؤية الكويت 2035 مثلما تمكنوا من تحقيق الانجازات السابقة سواء من بعد الاستقلال أو من بعد التحرير.

وابتهل مدير المعهد الصناعي بالشويخ م.محمد بوحمدي الى المولى تعالى ان يديم نعمة الأمن والأمان على الكويت في ظل قيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وتمنى مدير المعهد الصناعي في صباح السالم م.المهندي مزيداً من الافراح للكويت الحبيبة وان يحفظها الله وشعبها الكريم من كل مكروه.

وتقدم مدير معهد التدريب الصناعي علي العبيدلي ومدير المعهد العالي للطاقة ومدير المعهد العالي للخدمات الادارية احمد العازمي ومدير ممعهد التمريض وائل حمادة بأحر التهاني القلبية لسمو امير البلاد ولسمو ولي العهد، مؤكدين ان الاستقلال الحقيقي للامة يكمن في استثمار طاقتها وكوادرها من الشباب.