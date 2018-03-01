التعامل مع 14780 بلاغاً وانجاز 26527 ترخيصاً وقائياً

أشار نائب مدير “الإطفاء” لشؤون قطاع تنمية الموارد البشرية اللواء المهندس خالد التركيت إلى وجود 41 مركز إطفاء من الكويت يعمل بها 3490 رجل مكافحة وانقاذ من أصل 4800 مجهزين و444 آلية معدة انقاذ ومكافحة و41 زورقاً لاقتا إلى آنهم تعاملوا خلال 2017 حسب الاحصائية السنوية مع 14780 بلاغا منها 4882 حريقاً و4880 حادث انقاذ و1900 خدمة عامة و3216 عملية استعداد وبلاغاً متنوعاً.

وأفاد بأن قطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء انجز 26527ترخيصا وقائياً تشمل دراسة المشاريع والتراخيص المهنية وتصاريح نقل المواد الخطرة والخزانات الثابتة للسوائل الخطرة، لافتاً إلى ان وحدة التفتيش انجزت خلال الجولات والزيارات المختلفة 8838 اخطاراً و670 مخالفة و25 غلقاً إدارياً لمنشأت تنطوي على مخالفات جسيمة من شأنها تعرض الأرواح إلى الخطر.