د. خالد عايد الجنفاوي

د.خالد عايد الجنفاوي

المِحنُ الاسرية المفاجئة هي تلك التجارب الشخصية أو العائلية المؤلمة وبخاصة التي تتمثل في الانقلاب المفاجئ في العلاقات الاسرية الطبيعية والتي من المفترض أن تحكمها المودة العميقة بين أعضاء الاسرة الواحدة أو الممتدة في أغلب المجتمعات التقليدية، وبحسب التجارب والخبرات والسيناريوهات الانسانية المعتادة ربما سيحصل بين الحين والآخر أن يتعكر صفو العلاقات الاسرية وربما ستتغير للأسوأ بسبب ضعف الوئام والتوافق بين أعضاء الاسرة أو بسبب تدخل بعض أفراد الاسرة الممتدة أو الغرباء في الشؤون الداخلية والخاصة لأقربائهم، ويحصل أحياناً أن يعجز بعض الناس عن التعامل بشكل مناسب مع المشكلات التي يسببها «الاهل» لبعضهم بسبب طغيان الانانية لدى بعضهم أو بسبب رفض بعض الافراد احترام الحدود والحريات الشخصية لأقربائهم، وبالنسبة لي على الاقل، توجد مبادئ سلوكية وأخلاقية راسخة من المفترض أن تحكم العلاقات الاسرية الطبيعية، وإذا حصل وتم انتهاك أحد هذه المبادئ والمنطلقات والاسس السلوكية فيجب على المرء أن يعيد التفكير في أولوياته الشخصية ويختار ما هو أفضل بالنسبة له وبالنسبة لمن يهتم بأمرهم من أعضاء اسرته، ومن بعض الاسس السلوكية التي سَتُمَّكِن الانسان السوي والعاقل التعامل بشكل مناسب مع الانقلابات المفاجئة في العلاقات الاسرية بعض ما يلي:

-الانسان العاقل لا يفترض أو يُسلِّمُ جدلاً بعدم إمكانية تغيّر العلاقات الاسرية بشكل مفاجئ، فلا يوجد عائق فعلي سيمنع تغير النوازع والدوافع النفسية لدى الافراد العاديين وفقاً لتغيّر طرق تفكيرهم وتباعاً تَغَيُّر أولوياتهم واختياراتهم وظروفهم الشخصية.

-كل ما سيزيد عن حده سينقلب حتماً إلى ضده، فالمودة المُفرطة وبخاصة تلك التي تتجاوز المعقول وتتخطى حدود الحرية والخصوصية الشخصية مآلها خلط الحابل بالنابل وتدهور الاحترام المتبادل.

-لا يوجد شيء في العلاقات الاسرية السوية اسمه «أنا أعرفك أكثر من نفسك»!

-التّحَفًظً المناسب تجاه من يدخل في الاسرة بسبب زواجِه أو زواجُها من أحد أعضائها سيحفظ العلاقات ويقويها وربما سيثريها بتجارب ايجابية مختلفة عمّا هو معتاد عليه لدى الاسرة.

-الانقلابات المفاجئة في العلاقات الاسرية تصدم فقط العفويين المُفرطين وبسطاء التفكير.

كاتب كويتي

@aljenfawi1969