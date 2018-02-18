الرياض – وكالات: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، أمس، وزيري مالية الهند أرون جيتلي وسويسرا أولي ماورير كل على حدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الملك سلمان بحث مع جيتلي، وهو أيضاً رئيس الجانب الهندي باللجنة السعودية – الهندية المشتركة، في “العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات”.

وأضافت إن الملك سلمان بحث في لقاء منفصل مع ماورير، وهو أيضاً نائب رئيس المجلس الفيدرالي السويسري، في “آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات”.

وحضر اللقائين وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان ووزير المالية محمد الجدعان ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار مدني وعدد من المسؤولين من الجانبين.

من ناحية ثانية، قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة الى موافقة من “ولي الامر”، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.

وذكرت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها الإلكتروني، أنه “بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية من دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر”.

وصدر القرار ضمن مبادرة “ما يِحتاج”، التي أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.

وعادة ما يطلب من المرأة موافقة “ولي أمرها”، الزوج أو الأب أو الأخ، لإنجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية، لكن المملكة خففت في الأشهر الاخيرة بعض القيود على النساء.

يشار إلى أن المملكة تسعى ضمن خطة “رؤية 2030″، إلى إدخال النساء إلى سوق العمل وتحسين صورتها في الخارج، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط.

إلى ذلك، أعلنت إدارات التعليم في عدد من محافظات السعودية تعليق الدراسة أمس، لليوم الخامس على التوالي، بسبب النشاط المتوقع للرياح المثيرة للغبار.

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف (شمال غرب) فواز السالم بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة للبنين والبنات بمناطق المحافظة.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بالجوف عبدالعزيز النبط إن “تعليق الدراسة جاء بناءً على آخر تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي أشارت إلى موجة من الغبار تشهدها المنطقة اليوم (أمس)”.

من جهتها، أعلنت إدارة تعليم محافظة القريات (شمال) تعليق الدراسة في جميع مراحل التعليم بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم الإدارة معاوية الكويليت إن القرار جاء بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بخصوص موجة الغبار المتوقعة.

كما وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي بتعليق الدراسة في جميع مدارس المنطقة.

أيضا، وجه مدير جامعة الحدود الشمالية سعيد آل عمر بتعليق الدراسة في كل من مدينة عرعر وجميع فروع الجامعة في رفحاء وطريف والعويقيلة.