حددت لجنة الشؤون التعليمية آلية التحقيق في قضية وفاة الطالب عيسى البلوشي بناء على تكليف المجلس، وقررت مباشرة التحقيق الأسبوع المقبل، على أن يكون تقريرها النهائي جاهزا خلال شهر واحد.

وأوضح مقرر اللجنة النائب خليل أبل في تصريح صحافي امس أنه سيتم الاثنين المقبل استدعاء المعنيين بهذه القضية على مرحلتين، المرحلة الأولى باستدعاء المعلمة ومديرة المدرسة ومشرفة الجناح ومن يمثل أولياء أمر الطالب واسرته، وفي المرحلة الثانية سيتم استدعاء المسؤولين في وزارة التربية بدءا من مدير المنطقة التعليمية والوكيل المساعد للتعليم العام ووكيل الوزارة ووزير التربية.

وشدد على أن من تطلبه اللجنة من المسؤولين للتحقيق معه ملزم دستوريا بالحضور امامها والرد على الاسئلة، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى التحقيق في الجانبين الإداري والفني ليست معنية بالجانب الجنائي لأنه مسؤولية السلطات القضائية هدفها هو عدم تكرار هذا الأمر وضمان ان تكون المحاسبة واضحة إذا تكررت مثل هذه القضايا.

وقال: إن اللجنة انتهت من مناقشة 96 اقتراحا برغبة بعضها تمت الموافقة عليه والبعض الآخر تم رفضه.