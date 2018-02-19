“التعليمية” تفتح الباب لاستقبال شكاوى المتضررين في التربية والجامعة والتطبيقي

اكد رئيس اللجنة التعليمية النائب د.عودة الرويعي ان اللجنة بحثت أمس قضايا رئيسية منها تكليف المجلس بشأن التحقيق في وفاة الطالب عيسي البلوشي والاعتداء على الطالب حسين الموسوي في استراليا والحالات المشابهة لها بالاضافة الى قضية التعيينات في وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقال الرويعي في تصريح الى الصحافيين: ان اللجنة قررت استقبال جميع شكاوى المتضررين من طلبة وموظفين في وزاره التربية او الكليات او المعاهد والمكاتب الثقافية الخارجية.

واضاف: طلبنا حضور أي من ذوي الطالب المتوفى عيسى البلوشي والتقارير الخاصة بالواقعة والاطلاع على ملفات الحالات المشابهة التي يتم فيها الاعتداء كما هو الحال مع احد الطلبة البدون الذي كسرت يده، وسيتم النظر في هذه القضايا دون استثناء مشيرا الى انه لن نخص فئة دون أخرى سواء كويتيين او وافدين من العرب أو الاجانب.

وتابع: ناقشنا أيضا بعض الاقتراحات برغبة مثل الاقتراح بقانون بشأن كادر الاخصائيين الاجتماعية وأمناء المكتبات.

واضاف: ان اللجنة ستبحث ملف الجامعات والشهادات غير المعتمدة والاسئلة البرلمانية الموجهة لوزير التربية بهذا الصدد، ولدينا حاليا مشكلة تخص التعيينات في “التطبيقي” العام والشواغر والمناصب في وزارة التربية وجامعة الكويت ونقص المناصب في المكاتب الخارجية مبينا أن هناك شكاوى بشأن هذه الشواغر.

وأعرب عن أسفه لأن ينظر إلى الكلفة المالية للطالب ولا ينظر للكفاءة او القيمة التي يفترض ان يتحلى بها الطالب والهيئة التدريسية والادارة، مشيرا الى انه على الهيئة التعليمية الإلمام بالملف الصحي لكل طالب والتعامل مع كل طالب وفق ملفه الطبي.

وثمن الرويعي المكرمة الأميرية واكد أن سموه اصبح قائدا للعمل الانساني في العالم وليس في الكويت فقط، متمنيا لسموه الصحة والبركة في مساعيه.

وقال: نتمنى أن تطوى صفحة القضايا الخاصة بنواب الأمة والشباب الوطني وأيضا كل من لديه قضية في المحاكم خاصة بامور سياسية، بأن تطوى هذه الصفحة ويتم الاستفادة من هذه التجارب.