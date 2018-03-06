«التعليم الإرشادي» شاركت في الكرنفال الوطني

برعاية الشيخة شيخة العبدالله شاركت مدرسة التعليم الارشادي في المشروع الكويتي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي اقيم في فندق الشيراتون، كما شاركت المدرسة في الكرنفال الوطني الابداعي الذي اقيم بمناسبة أعياد البلاد الوطنية برعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.شفيقة العوضي.
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