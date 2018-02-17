“التعليم القائم على المشاريع” في ندوة ” الاسترالية”

ينظم مركز التعلم القائم على المشاريع لدى الكلية الأسترالية في الكويت في 22 مارس المقبل ندوته السنوية الثالثة بعنوان «التعلم القائم على المشاريع» تحت شعار «التحفيز والإبداع في الصف الدراسي».

تقام الندوة بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومن المقرر عقدها في حرم الكلية، وتضم نخبةً من خبراء التعليم في مختلف التخصصات للمشاركة في طرح أساليب وتجارب التعليم المؤثرة على هيكل العملية التعليمية للجيل القادم من المهنيين.

يتحدث خلال الندوة البروفسور أليكس ستويسفسكي – عميد كلية هندسة البرمجيات والهندسة الكهربائية- بجامعة سوينبورن للتكنولوجيا في ملبورن بأستراليا، والبروفسور جيانجيون دو أستاذ في جامعة ألبورغ – مركز اليونسكو للتعلم المرتكز على المشكلات والمشروعات بالدنمارك، واثنان من الخبراء العالميين في مجال التعلم القائم على المشاريع.

وتوفر الندوة منصةً للتطوير المهني لخبراء التعليم العالي، بينما تمثل شبكة لتبادل المعرفة بين مجموعة المتحدثين والحضور خلال الندوة.