التعهدات المالية … بالأرقام

حصل العراق في ختام المؤتمر على تعهدات بتقديم 30 مليار دولار من الدول وهيئات التمويل والمنظمات الدولية من بينها التالي:

• الكويت: مليارا دولار قروض واستثمارات.

• السعودية: 1.5 مليار دولار.

• الإمارات: 500 مليون دولار لإعادة إعمار العراق إضافة الى 5.5 مليار دولار استثمارات بحسب تصريح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

• قطر: مليار دولار على شكل قروض واستثمارات.

• بريطانيا: مليار دولار في شكل ائتمان صادرات على مدى 10 سنوات.

• ألمانيا: مساعدات بـ350 مليون يورو في 2018.

• إيطاليا: 260 مليون يورو قروضاً ميسرة و11.5 مليون دولار مساعدات.

• تركيا: خمسة مليارات دولار على شكل قروض واستثمارات.

• الاتحاد الأوروبي: الاستثمار بـ 400 مليون يورو.

• البنك الإسلامي للتنمية: 500 مليون دولار للبنية التحتية.

• الصندوق العربي للإنماء: 1.5 مليار دولار.