التعهدات المالية … بالأرقام

حصل العراق في ختام المؤتمر على تعهدات بتقديم 30 مليار دولار من الدول وهيئات التمويل والمنظمات الدولية من بينها التالي:
• الكويت: مليارا دولار قروض واستثمارات.
• السعودية: 1.5 مليار دولار.
• الإمارات: 500 مليون دولار لإعادة إعمار العراق إضافة الى 5.5 مليار دولار استثمارات بحسب تصريح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.
• قطر: مليار دولار على شكل قروض واستثمارات.
• بريطانيا: مليار دولار في شكل ائتمان صادرات على مدى 10 سنوات.
• ألمانيا: مساعدات بـ350 مليون يورو في 2018.
• إيطاليا: 260 مليون يورو قروضاً ميسرة و11.5 مليون دولار مساعدات.
• تركيا: خمسة مليارات دولار على شكل قروض واستثمارات.
• الاتحاد الأوروبي: الاستثمار بـ 400 مليون يورو.
• البنك الإسلامي للتنمية: 500 مليون دولار للبنية التحتية.
• الصندوق العربي للإنماء: 1.5 مليار دولار.
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