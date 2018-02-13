“التمويل الدولية”: 1.7 مليار دولار

أكد المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية مؤيد مخلوف، ان المؤسسة تشكل جزءا من مؤسسة البنك الدولي الذراع الذي ينتمي للقطاع الخاص، لافتا الى انهم يعملون على تقديم المشورة لشركات التمويل، تمهيدا للتركيز على الاستثمار في البنى التحتية والخدمات المالية.
وقال: ان المؤسسة تقدم تمويلات وصلت الى نحو ملياري دولار لعدد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا سنويا، فيما عملت المؤسسة مع الكثير من المؤسسات والمستثمرين بالعراق، حيث استثمرت خلال السنوات الخمس الماضية 1.7 مليار دولار هناك كما انها مازالت بصدد البحث عن المزيد من الفرص الاستثمارية لتمويلها.
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