“التميز والابداع الشبابي” في ضيافة ابتدائية مشرف

ترجمةً لجهود دولة الكويت في تشجيع الشباب المبدع وحضهم على الابداع والتميز رصدت الكويت جائزة للتميز والابداع الشبابي.

ومن هذا المنطلق استضافت مدرسة مشرف الابتدائية بنات متمثلةً بمديرتها ماجدة حبيب البلوشي اللجنة المشرفة على الجائزة والشباب المشتركين من منطقتي حولي والعاصمة التعليمية.

واستعرض حمد البحوه الموجه الفني لمادة الجغرافيا شرحاً لأهداف الجائزة ورؤيتها المعايير الرئيسية والفرعية الخاصة بمجال التعليم والرد على استفسارات المشاركين.

وفي الختام وزعت الدروع على المشاركين.