كتب – جابر الحمود:

قررت محكمة “التمييز” برئاسة المستشار صالح المريشد أمس وقف نفاذ حكم “الاستئناف” في “اقتحام مجلس الأمة”، وأمرت باخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية ومن بينهم النواب جمعان الحربش ووليد الطبطائي ومحمد المطير، ونواب سابقون كمسلم البراك وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وغيرهم، وأرجأت القضية الى 4 مارس المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع عن الطاعنين.

ونظرت المحكمة القضية، عقب وصول جميع المحكومين إلى قاعتها وسط إجراءات أمنية مشددة باستثناء عشرة، منهم اثنان لحالتهما الصحية وتواجدهما في المستشفى فيما لم يسلم ثمانية أنفسهم، وسمحت للمحكوم حمد العليان بالتحدث- بالإنابة عن المتهمين- بناء على طلبه، حيث طالب بإخلاء السبيل.

وخاطب العليان قضاة المحكمة قائلا: “أننا نتطلع لتكونوا حصنا للمواطنين الأبرياء”، مضيفا: “أنا محكوم بالسجن أطلب إخلاء سبيلنا ونحن أرباب أسر وآخرون أعضاء مجلس أمة وأطباء ومدرسون وطلبة، ولا يخفى عليكم الالتزامات المالية على بعض المتهمين”.

وأوضح: “لم نخضع لمحاكمة عادلة وهو ما أكدته مذكرة نيابة التمييز وتمت مصادرة حقنا بالدفاع”، مبينا أن “استمرار الاحتجاز يعرض حياتنا للخطر من مرض السحايا الذي أصيب به بعض المتهمين”.

وترافع محامو الدفاع حسب ترتيب المتهمين بتقرير الاتهام، وسط اكتظاظ مسرح قصر العدل بأهالي المسجونين، مطالبين جميعا ببطلان الحكم الصادر واخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة ورفض طعن النيابة العامة.

ولم تخل الجلسة من نقاش بين المحامي محمد عبدالقادر الجاسم ورئيس محكمة التمييز، إذ قال المحامي الجاسم: “أنت لست القاضي الطبيعي لهذه الجلسة، بل القاضي الذي تنحى؟، فيما رد القاضي: هل أنت معترض على وجودي؟ ليجيب الجاسم: لا، فسأله القاضي: ما الذي تريد قوله إذاً؟ فأجاب: “هذا كلامي حتى يعرف المتهمون فقط”.

من جهته، قال المحامي عبدالله الكندري ان هناك 4 أسباب قانونية كفيلة بإخلاء سبيل المتهمين هي إخلال “الاستئناف” بحقهم بالدفاع واستدعاء الشهود، وتوقيع عقوبات مستقلة عن الجرائم المرتبطة، وبناء حكم “الاستئناف” على عقيدة الضابط، بالإضافة إلى بطلان إسناد النيابة لتهمة التجمهر بقصد التظاهر لكونها لم تتم.

في موازاة ذلك، اكد قانونيون أن غياب المتهمين الـ 8 في الجلسة المقبلة بلا عذر يعني ان طعونهم سقطت وتم تأييد احكام السجن بحقهم، ومن بينهم صقر الحشاش المحكوم بالحبس اكثر من 20 عاما في قضايا اخرى.