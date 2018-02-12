“التمييز” تدين 13 مرددا لخطاب البراك وتوقف حبسهم بتعهد “عدم العودة للاجرام”

كتب – جابر الحمود:

رفضت محكمة التمييز امس الطعن المقدم من 13 متهماً على حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسهم سنتين لادانتهم بتهمة المساس بالذات الأميرية في قضية ترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك “كفى عبثا” خلال ندوة في ساحة الارادة، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ منذ صيرورته نهائياً، على ان يوقع كل منهم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية مقدارها ثلاثة آلاف دينار يلتزم فيه بألا يعود إلى الاجرام.

والمتهمون هم: محمد الوشيحي، ويوسف جزا الديحاني، ومانع سيف العجمي، وخالد يوسف البراك، وعذبي حمد المطيري، وعبدالمانع محمد العجمي، ومحمد فهد العنزي، ومشاري عماش المطيري، وفهد مبخوت العجمي، وجاسر مطلق الجدعي، وفهد راشد العجمي، ومساعد حمود المطيري، ونواف سيف العجمي، علما ان النيابة وجهت اليهم تهم المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الامارة.

من جهة اخرى، ألزمت المحكمة المدنية وزارة العدل بتعويض النائب فراج العربيد 41 الف دينار عن خطأ احتساب اصوات الناخبين وعدم احتسابه فائزا في الانتخابات الا بموجب حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في مايو 2017.

بدوره، أعرب العربيد عن اعتزازه بـ “القضاء الكويتي الشامخ وجميع الاحكام التي تصدر منه”، معتبرا ان تعويضه ادبيا عن الاضرار التي لحقت به “سابقة لانصاف من وقع خطأ عليهم في عمليات فرز الأصوات”.

الى ذلك، قضت محكمة الجنايات امس بحبس 5 مواطنين لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الانتماء الى تنظيم “القاعدة” والقتال معه في افغانستان بعد تلقيهم تدريبات بمعسكراته والعمل على نشر معتقداته المحظورة.

كما قضت المحكمة بحبس خليجي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تزوير الجنسية الكويتية، وبرأت 13 اخرين في القضية ذاتها.