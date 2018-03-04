كتب – جابر الحمود:

أرجأت محكمة التمييز امس برئاسة المستشار صالح المويشد قضية “اقتحام مجلس الأمة” إلى جلسة 11 مارس الجاري، لاستكمال نظر القضية والبت في قرارات رفع منع السفر ومخاطبة النيابة العامة للاستفسار وبيان الجهة، التي أصدرت قرار المنع.

وفي جلسة امس انتهى محامو دفاع المتهمين من المرافعة في القضية امام هيئة المحكمة وطالبوا بقبول الطعون والقضاء مجددا بتأييد حكم “اول درجة” القاضي ببراءة المتهمين مطالبين في الوقت ذاته برفع منع السفر عنهم لتمكينهم من السفر.

اكدً المحامي محمد الحميدي في مرافعته أنه لا يوجد قانون يمنع دخول النواب ومن معهم لمجلس الأمة ليلا مطالبا النيابة تبيان عكس ذلك، مضيفا إن هؤلاء الشباب الوطني حتى من يختلف معهم سياسيا يعلم انهم أصحاب رأي وليسوا مجرمين، لافتا إلى ان الشعب بدأ يشعر بالقلق بأن هذه القضية تحولت لسياسية.

واستغرب المحامي عادل عبدالهادي من عجائب القدر ان يزج الوطنيين بالسجون ويسرح ويمرح المتلاعبون بالمال العام.

ومن جانب آخر، أصدرت محكمة الجنايات حكماً جديداً، بحبس المغرد صقر الحشاش 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

ومع هذا الحكم، ترتفع سنوات السجن الصادرة بحق الحشاش إلى 63 سنة بسبب القضايا المختلفة، والتي معظمها قضايا أمن دولة.