«التمييز» تصدر حكماً لصالح «يونيكاب» بقيمة 134 الف دينار

أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل عن صدور حكم من محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون عليه وتعديل حكم الاستئناف إلى إلزام علي سليمان الطراد تأدية مبلغ قدره 134.92 ألف دينار لصالح «يونيكاب» وشركة الإسكان العقارية.
وقالت الشركة في بيان للبورصة ، إن المبلغ المحكوم به عن الفترة من 31 مارس 2009 وحتى 15 أغسطس 2015 وما يُستجد، بواقع 1927.25 ديناراً شهرياً اعتباراً من 16 أغسطس 2018 وحتى تمام التسليم.
وأوضحت الشركة أن الحكم الصادر لصالح «يونيكاب» سوف ينتج عنه إيراد بمبلغ 185.72 ألف دينار تقريباً حتى تاريخ الإفصاح، مشيرة إلى أنه سيتم إثبات الإيراد كأرباح في وقت التحصيل من العميل (علي سليمان الطراد).
كانت محكمة أول درجة قضت في حكم سابق، بإخلاء شركة أبناء سليمان الطراد الأعيان موضوع عقد الاستثمار المؤرخ في 1 سبتمبر 2010 بالبناية المملوكة لـ«يونيكاب» و«الإسكان العقارية» بمنطقة السالمية قطعة (34) شارع سالم المبارك قسيمة رقم (3) وتسليمها للمدعيتين على الحالة التي كانت عليها وقت التعاقد.
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